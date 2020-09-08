В Ливии сбили российский самолет (видео)

В Ливии сбили российский истребитель (Коллаж РБК-Украина)

В Ливии сбит истребитель МиГ-29 с русским летчиком, которому удалось спастись

В Ливии был сбит истребитель российского производства МиГ -29 ЛНА. В кабине истребителя находился летчик, который говорит на русском языке. Ему удалось заснять на видео происшествие и рассказать, что произошло.

Видео было размещено на YouTube-канале Fighterbomber и летчик рассказал, как ему удалось избежать гибели.

"Сегодня я катапультировался: не долетая 45 километров до аэродрома. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни. Джипов пока не видно с врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле", - так прокомментировал видео пилот истребителя МиГ-29.

В Ливии сбили истребитель МиГ-29 с русскоязычным летчиком на борту

Стоит отметить, что катапультирование пришлось осуществить с высоты почти 700 метров.

На кадрах в конце ролика видно, что за представителем Ливийской национальной армии прилетает вертолет Ми-24. Автор съемки не сообщил, кто именно сбил истребитель.

Ранее эти истребители впервые попали на видеосъемку возле ливийского города Сирт. Самолеты совершали облет вдоль линии разграничения.

В Пентагоне заявили, что группа военных самолетов Миг-29 прибыла в Ливию из России.

Напомним, ранее мы писали о том, что рейд бомбардировщиков США над Украиной показали на видео.

А также рассказывали о том, что истребители США перехватили российские Ту-142 возле Аляски.