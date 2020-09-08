У Лівії збили російський літак (відео)

У Лівії збитий винищувач МіГ-29 з російським льотчиком, якому вдалося врятуватися
В Лівії був збитий винищувач російського виробництва МіГ -29 ЛНА. В кабіні винищувача перебував льотчик, який говорить російською мовою. Йому вдалося зняти на відео подію і розповісти, що сталося.
Відео було розміщено на YouTube-каналі Fighterbomber і льотчик розповів, як йому вдалося уникнути загибелі.
"Сьогодні я катапультувався: не долітаючи 45 кілометрів до аеродрому. Парашут розстелив, чекаю рятувальників. Вдарився тільки сильно об каміння. Джипів поки не видно з ворогом. Буду йти в долину, парашут, все залишаю на землі", - так прокоментував відео пілот винищувача МіГ-29.
Лівії збили винищувач Міг-29 з російськомовним льотчиком на борту
Варто відзначити, що катапультування довелося здійснити з висоти майже 700 метрів.
На кадрах в кінці ролика видно, що за представником Лівійської національної армії прилітає вертоліт Мі-24. Автор фільмування не повідомив, хто саме збив винищувач.
Раніше ці винищувачі вперше потрапили на відео біля лівійського міста Сирт. Літаки здійснювали обліт уздовж лінії розмежування.
У Пентагоні заявили, що група військових літаків Міг-29 прибула до Лівії з Росії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рейд бомбардувальників США над Україною показали на відео.
А також розповідали про те, що винищувачі США перехопили російські Ту-142 біля Аляски.