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Через зливу Харків пішов під воду: люди плавають на матрацах вулицями (відео)

Вівторок 14 липня 2020 10:26
Через зливу Харків пішов під воду: люди плавають на матрацах вулицями (відео)
Злива затопила Харків (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові пройшли сильні опади

У Харкові 13 липня пройшла сильна злива. Опади так затопили місто, що заблокували рух транспорту. Деякі автомобілісти залишилися замкненими в своїх машинах.

Місцеві жителі опублікували в соцмережах відео, як люди перепливають вулицю на надувному матраці. Відеоролик опублікували в Telegram-каналі "ХС/Харків".

Зливова каналізація міста не справляється з такою кількістю опадів, і за фактом на "річки" перетворилися навіть центральні вулиці та проспекти, такі як проспекти Гагаріна, Науки і вулиці Пушкінська і Шевченко.

Через зливу Харків пішов під воду: люди плавають на матрацах вулицями (відео)У Харкові пройшла сильна злива (фото: objectiv.tv)

Наголошується, що в деяких місцях рівень води на дорогах сягав 40 сантиметрів.

Як ми раніше писали, у Рівненській області злива затопила будинки і повалила десятки дерев.

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