Ливень в Днепре затопил город: фото и видео страшного потопа

В Днепре 4 октября прошел сильный ливень с грозой, а закончился только через сутки, 5 октября. Местные жители публикую в соцсетях фото и видео непогоды, а также тех последствий, которые сделали сильные осадки.

Улицы и дороги так сильно затопило дождем, что проехать по ним оказалось действительно непросто. Маршрутки буквально плыли по городу, это можно увидеть на одном из видео, которое опубликовали на YouTube.

В сети показали, до чего оккупанты довели Крым

Видео: Днепр затопило дождем (YouTube)

"Это из-за того, что вместо чистки (и восстановления) ливнtвок мы строим апупенные развлекательные центры. Полпыли... Зато весело. При строительстве подземные сливные тоннели просто глушатся. Так как они никому из строителей не нужны. А они мешают фундаменту. Спрашивайте у архитектора города, куда девалась инфраструктура. Что? Не у кого... За год уже третий... Вот и я говорю - весело стало", - написал один из украинцев под видео, комментируя произошедшее.

В Запорожской области в результате мощных ливней затопило улицы города

Ливень затопил не только улицы, но и жилые дома.

Несмотря на то, что дождь прекратился рано утром 5 октября, вода с улиц и дорог никуда не исчезла.

Фото: Ливень в Днепре затопил улицы (соцсети)