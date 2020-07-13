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Лицо скучное: в сети высмеяли новое предвыборное видео Михаила Добкина

Понедельник 13 июля 2020 22:57
Лицо скучное: в сети высмеяли новое предвыборное видео Михаила Добкина
Михаил Добкин рассмешил сеть новым предвыборным роликом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В социальных сетях волна смеха по поводу нового проморолика Михаила Добкина

В сети появился новый предвыборный ролик бывшего народного депутата и экс-мэра Харькова Михаила Добкина. Он собрался баллотироваться на пост мэра Киева и сделал новый проморолик, который вызвал насмешки в социальных сетях.

Видео было снято под легендарную песню "Як тебе не любити, Києве мій". В кадре появляется Михаил Добкин в образе брутального байкера. Он полностью сменил имидж и побрился на лысо.

Добкин насмешил сеть своим новым предвыборным роликом (Видео: YouTube/УНИАН)

По сюжету ролика он на своем мотоцикле подъезжает к монументу основателям Киева. В песне, которая звучит фоном, переделана одна фраза и звучит "Як тебе не любили, Києве мій". В конце ролика эту фразу под стиль ретро показали на экране.

Ролик быстро разлетелся по социальным сетям и вызвал смех у пользователей и критику.

  • Мне мама ладанку надела.
  • С какой целью этот фарс? Очевидно же, что и полпроцента не наберет.
  • И опять нет про скорые помощи! И лицо скучное. Куда смотрит Геша?
  • А точно Добкин, а не Мочанов? А то по видео не очень понятно.
  • Когда текст настолько по-дебильному написан, что ты не решился произнести в рекламе ни слова.

Лицо скучное: в сети высмеяли новое предвыборное видео Михаила ДобкинаЛицо скучное: в сети высмеяли новое предвыборное видео Михаила Добкина

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что Добкин рассказал, как выиграет выборы мэра Киева, и рассмешил сеть.

А также рассказывали о том, что Добкин оскандалился заявлением об оккупированном Крыме.

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