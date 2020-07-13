Обличчя сумне: в мережі висміяли нове передвиборче відео Михайла Добкіна

У соціальних мережах хвиля сміху з приводу нового проморолика Михайла Добкіна
У мережі з'явився новий передвиборчий ролик колишнього народного депутата та ексмера Харкова Михайла Добкіна. Він зібрався балотуватися на посаду мера Києва і зробив новий проморолик, який викликав глузування в соціальних мережах.
Відео було знято під легендарну пісню "Як тебе не любити, Києве мій". В кадрі з'являється Михайло Добкін в образі брутального байкера. Він повністю змінив імідж і поголився налисо.
Добкін насмішив мережу своїм новим передвиборчим роликом (Відео: YouTube/УНІАН)
За сюжетом ролика він на своєму мотоциклі під'їжджає до монументу засновникам Києва. У пісні, яка звучить фоном, перероблена одна фраза і звучить "Як тебе не любили, Києве мій". В кінці ролика цю фразу під стиль ретро показали на екрані.
Ролик швидко розлетівся соціальними мережами та викликав сміх у користувачів і критику.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Добкін розповів, як виграє вибори мера Києва, і розсмішив мережу.
А також розповідали про те, що Добкін осоромився заявою про окупований Крим.