В лицее под Ровно учитель жестко наказывает детей за опоздание: всплыло видео

В Квасиловском профессиональном лицее, что в Ровенской области, на уроках в присутствии других учеников открыто издеваются над подростками.
Так, в Facebook-сообществе Батьки SOS разместили видео, на которых ребят наказывают за невинный проступок.
За опоздание дети приседают с утяжелителем - неким металлическим муляжом снаряда. Причем сделать это нужно 50 раз. Такими методами воспитания занимается заместитель директора лицея Нагорняк Александр Дмитриевич.
"Уважаемый директор, господин Александр Савчук - Вы же знаете что Ваш зам Нагорняк Александр Дмитриевич, за опоздание на урок травит детей такими методами - приседания с той штукой (я не знаю как она называется) - 50 раз? Это урок защиты Украины или урок пыток? Скажите - Вам надо обращение от родителей или устроит наше обращение к Образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву", - говорится в сообщении.
В лицее под Ровно над детьми издеваются на уроках (видео: Батьки SOS)
Позже в группе добавили, что директор быстро отреагировал на скандал. А 20 учеников лицея подтвердили такие "педагогические" методы.
Отметим, что украинцы в сети разделились на два лагеря: первые поддерживают такие методы, утверждая, что ребята подкачаются и опаздывать перестанут, а вторые - считают таких учителей бесчеловечными.
Интересно, что в Квасиловском профессиональном лицее готовят даже не военных. Учебное заведение специализируется на таких направлениях: слесарь по ремонту колесно-транспортных средств; электросварщик, рихтовальщик кузовов; повар, кондитер; кравец, закройщик.
Ранее мы писали, что в Одесской области ученик порезал себе горло прямо в коридоре школы из-за издевательств учителя химии. Педагог годами травил мальчика.
Также сообщалось, что на Прикарпатье ученик второго класса пострадал от избиений, но учителя все свернули на мальчика - мол, сам напросился.