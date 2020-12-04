В лицее под Ровно учитель жестко наказывает детей за опоздание: всплыло видео

В Квасиловском профессиональном лицее, что в Ровенской области, на уроках в присутствии других учеников открыто издеваются над подростками.

Так, в Facebook-сообществе Батьки SOS разместили видео, на которых ребят наказывают за невинный проступок.

За опоздание дети приседают с утяжелителем - неким металлическим муляжом снаряда. Причем сделать это нужно 50 раз. Такими методами воспитания занимается заместитель директора лицея Нагорняк Александр Дмитриевич.

"Уважаемый директор, господин Александр Савчук - Вы же знаете что Ваш зам Нагорняк Александр Дмитриевич, за опоздание на урок травит детей такими методами - приседания с той штукой (я не знаю как она называется) - 50 раз? Это урок защиты Украины или урок пыток? Скажите - Вам надо обращение от родителей или устроит наше обращение к Образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву", - говорится в сообщении.

В лицее под Ровно над детьми издеваются на уроках (видео: Батьки SOS)

Позже в группе добавили, что директор быстро отреагировал на скандал. А 20 учеников лицея подтвердили такие "педагогические" методы.

Отметим, что украинцы в сети разделились на два лагеря: первые поддерживают такие методы, утверждая, что ребята подкачаются и опаздывать перестанут, а вторые - считают таких учителей бесчеловечными.

"Жалеют, лелеют с детства, а потом удивляются, почему ж он и ни баба и ни мужик.

Как он их калечит? Такие парни большие, это еще в пользу им! Вовремя сдал, пришел на урок и т. д. - это дисциплина! К сожалению, дети вообще не знают этого слова. Ничего ужасного в этом нет. Главное, чтобы результат был.

Нормальний урок, що тут такого? Це ж хлопці, я думаю там дівчат нема в класі. Раніше ми і класи мили і нічого, каліками не стали. Може чогось не знаю, то пробачте що вліз.

Читаю я коментарі і волосся сивіє. Особливо, коли пишуть жінки! Матері!!! Уявляю, кого Ви виховуєте та ростите. Невдоволенні життям, зацьковані власними комплексами і думками інших людей.

Вчителю батарею на спину и кругом школи.

Пока один придет, то 10 минут урока прошло. Потом еще успокоить класс. Вот уже 30 минут осталось. Учеба называется", - пишут в комментариях.

Интересно, что в Квасиловском профессиональном лицее готовят даже не военных. Учебное заведение специализируется на таких направлениях: слесарь по ремонту колесно-транспортных средств; электросварщик, рихтовальщик кузовов; повар, кондитер; кравец, закройщик.

Ранее мы писали, что в Одесской области ученик порезал себе горло прямо в коридоре школы из-за издевательств учителя химии. Педагог годами травил мальчика.

Также сообщалось, что на Прикарпатье ученик второго класса пострадал от избиений, но учителя все свернули на мальчика - мол, сам напросился.