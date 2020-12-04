В ліцеї під Рівним вчитель жорстко карає дітей за запізнення: спливло відео

У Квасилівському професійному ліцеї, що в Рівненській області, на уроках у присутності інших учнів відкрито знущаються над підлітками.

Так, у Facebook-спільноті Батьки SOS розмістили відео, на яких хлопців карають за безневинний вчинок.

За запізнення діти присідають з обважнювачем - якимсь металевим муляжем снаряда. Причому зробити це потрібно 50 разів. Такими методами виховання займається заступник директора ліцею Нагорняк Олександр Дмитрович.

"Шановний директоре, пане Олександре Савчук - Ви ж знаєте, що Ваш заступник Нагорняк Олександр Дмитрович, за запізнення на урок цькує дітей такими методами - присідання з тією штукою (я не знаю як вона називається) - 50 разів? Це урок захисту України або урок тортур? Скажіть - Вам треба звернення від батьків чи влаштує наше звернення до Освітнього омбудсмена Сергія Горбачова", - йдеться в повідомленні.

У ліцеї під Рівним над дітьми знущаються на уроках (відео: Батьки SOS)

Пізніше в групі додали, що директор швидко відреагував на скандал. А 20 учнів ліцею підтвердили такі "педагогічні" методи.

Зазначимо, що українці в мережі розділилися на два табори: перші підтримують такі методи, стверджуючи, що хлопці підкачаются і спізнюватися перестануть, а другі - вважають таких вчителів нелюдами.

"Шкодують, жаліють з дитинства, а потім дивуються, чому ж він і ні баба і не мужик.

Як він їх калічить? Такі великі хлопці, це ще в користь їм! Вчасно здав, прийшов на урок і т. д. - це дисципліна! На жаль, діти взагалі не знають цього слова. Нічого жахливого в цьому немає. Головне, щоб результат був.

Нормальний урок, що тут такого? Це ж хлопці, я думаю там дівчат нема в класі. Раніше ми і класи мили і нічого, не стали каліками. Може, чогось не знаю, то пробачте що вліз.

Читаю я коментарі і волосся сивіє. Особливо, коли пишуть жінки! Матері! Уявляю, кого Ви виховуєте та ростите. Невдоволенні життям, зацьковані власними комплексами і думками інших людей.

Вчителю батарею на спину і кругом школи.

Поки один прийде, то 10 хвилин уроку пройшло. Потім ще заспокоїти клас. Ось вже 30 хвилин залишилося. Навчання називається", - пишуть в коментарях.

Цікаво, що в Квасилівському професійному ліцеї готують навіть не військових. Навчальний заклад спеціалізується на таких напрямках: слюсар з ремонту колісно-транспортних засобів; електрозварник, рихтувальник кузовів; кухар, кондитер; кравець, закрійник.

Раніше ми писали, що в Одеській області учень порізав собі горло прямо в коридорі школи через знущання вчителя хімії. Педагог роками цькував хлопчика.

Також повідомлялося, що на Прикарпатті учень другого класу постраждав від побиттів, але вчителі все звернули на хлопчика - мовляв, сам напросився.