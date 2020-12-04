В ліцеї під Рівним вчитель жорстко карає дітей за запізнення: спливло відео

У Квасилівському професійному ліцеї, що в Рівненській області, на уроках у присутності інших учнів відкрито знущаються над підлітками.
Так, у Facebook-спільноті Батьки SOS розмістили відео, на яких хлопців карають за безневинний вчинок.
За запізнення діти присідають з обважнювачем - якимсь металевим муляжем снаряда. Причому зробити це потрібно 50 разів. Такими методами виховання займається заступник директора ліцею Нагорняк Олександр Дмитрович.
"Шановний директоре, пане Олександре Савчук - Ви ж знаєте, що Ваш заступник Нагорняк Олександр Дмитрович, за запізнення на урок цькує дітей такими методами - присідання з тією штукою (я не знаю як вона називається) - 50 разів? Це урок захисту України або урок тортур? Скажіть - Вам треба звернення від батьків чи влаштує наше звернення до Освітнього омбудсмена Сергія Горбачова", - йдеться в повідомленні.
У ліцеї під Рівним над дітьми знущаються на уроках (відео: Батьки SOS)
Пізніше в групі додали, що директор швидко відреагував на скандал. А 20 учнів ліцею підтвердили такі "педагогічні" методи.
Зазначимо, що українці в мережі розділилися на два табори: перші підтримують такі методи, стверджуючи, що хлопці підкачаются і спізнюватися перестануть, а другі - вважають таких вчителів нелюдами.
Цікаво, що в Квасилівському професійному ліцеї готують навіть не військових. Навчальний заклад спеціалізується на таких напрямках: слюсар з ремонту колісно-транспортних засобів; електрозварник, рихтувальник кузовів; кухар, кондитер; кравець, закрійник.
Раніше ми писали, що в Одеській області учень порізав собі горло прямо в коридорі школи через знущання вчителя хімії. Педагог роками цькував хлопчика.
Також повідомлялося, що на Прикарпатті учень другого класу постраждав від побиттів, але вчителі все звернули на хлопчика - мовляв, сам напросився.