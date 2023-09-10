Лето в Украине еще задержится? Синоптики назвали новые даты похолодания

Погода в Украине в ближайшие дни готовит приятный сюрприз жителя почти всех регионов страны. Ожидается, что и следующая неделя станет теплой и сухой. А местами синоптики обещают повышение температуры до +28 +30 градусов.

Мы проанализировали новые прогнозы от синоптиков и выяснили, когда стоит ожидать ощутимое похолодание в Украине. Об этом - читайте ниже.

Погода на востоке Украины

По данным порталов с прогнозом погоды, в восточной части страны уже с 11 сентября ожидается повышение температуры до +23 +24 градусов. А с 15 сентября температура поднимется выше +27 градусов. С 18 по 21 сентября ожидается до +29 градусов.

При этом существенных осадков пока не прогнозируется, возможны туманы и сильная облачность. Ночные температуры будут колебаться в пределах + 14 +17 градусов.

Снижение температура до дневных +14 +15 и ночных +7 +8 градусов ожидается только в последние дни сентября - начале октября.

Прогноз погоды на востоке Украины (скриншот)

Погода на севере Украины

В северной части страны ожидаются кратковременные дожди, туманы и температурные качели. Но, стоит отметить, что летняя погода сохранится там еще как минимум на 10 дней.

С 11 по 14 сентября ожидается от +24 до +29 градусов, далее - небольшое похолодание и дождь. А с 16 по 20 сентября снова воздух днем будет прогреваться до +28 +30 градусов. После 23 сентября возможно существенное снижение температуры, до +16 +18 градусов.

Ночная температура воздуха будет держаться на отметках +13 +17 градусов почти до 20 сентября, а потом ночи станут более прохладные, +7 +9 градусов.

Прогноз погоды на севере Украины (скриншот)

Погода на юге Украины

В южных областях последний в этом году всплеск жары ожидается с 12 по 14 сентября, воздух прогреется до +27 +28 градусов. Потом пройдет сильный дождь, который собьет температуру до +22 +24 градусов.

Ночная температура воздуха при этом будет колебаться от +16 до +21 градуса. А снижение дневной температуры воздуха до +16 +17 градусов стоит ожидать только в первую неделю октября.

Прогноз погоды на юге Украины (скриншот)

Погода на западе Украины

В западных областях страны также возможны кратковременные дожди и скачки температуры. С 11 сентября воздух снова начнет прогреваться, ожидается +25 +27 градусов.

14-15 сентября придет волна похолодания и дожди, температура днем упадет до +18 градусов.

С 16 сентября снова немного потеплеет, возможны кратковременные дожди. С 20 сентября температура воздуха начнет постепенно опускаться и к концу сентября стоит ожидать днем около +15 +16 градусов.

Ночная температура будет держаться на уровне +14 +18 градусов почти до середины месяца, а потом ночи станут более прохладные, ожидается от +7 до +10 градусов. Конец месяца в западной части страны будет пасмурным, прохладным и дождливым.

Прогноз погоды на западе Украины (скриншот)

Погода в центре Украины

Небольшое похолодание, которое накрыло центр страны, сменится новой порцией тепла и даже жары. С 12 сентября в Киеве ожидается +27 +29 градусов.

15 сентября придет новая волна похолодания и температура упадет до +17 +20 градусов. Однако с 18 по 20 сентября в столице прогнозируется до +30 градусов.

После 21 сентября температура воздуха начнет постепенно снижаться и в последние дни месяца ожидается +14 +15 градусов.

Ночи в Киеве будут теплыми до 18-19 сентября, а потом температура снизится до +8 +10 градусов. Также в столице возможны кратковременные дожди.

Прогноз погода в Киеве (скриншот)