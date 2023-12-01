Лісовий пояснив, що робити, коли учні зривають урок. Проте вчителі не в захваті від поради

Очільник міністерства освіти й науки Оксен Лісовий дав пораду вчителям, що робити у випадку, коли учні намагаються зірвати урок. Однак його слова викликали неоднозначну реакцію суспільства.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ефір " Сніданку з 1+1 " розповідає, що сказав Лісовий та як відреагували вчителі.

Що сказав Оксен Лісовий

"Якщо ситуація виходить з-під контролю педагога й він розуміє, що далі не може впливати на клас, то, безумовно, потрібно зупинити урок і звернутися до адміністрації школи, залучити медіацію завуча, своїх колег, заступника чи директора", - пояснив глава МОН.

Він додав, що сьогодні всі психологічно виснажені: і педагоги, й учні. Проте вчителеві варто зберігати контроль над власними емоціями.

Як відреагували на пораду українці