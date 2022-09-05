В Лисичанске жители вынуждены стоять в огромных очередях за хлебом из-за оккупантов (видео)
Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области люди стоят в огромных очередях за товарами первой необходимости, в частности по хлеб.
Видео опубликовал журналист Денис Казанский в Telegram.
На ролике можно увидеть тотальный дефицит продуктов, который образовали российские оккупанты.
Жителям приходится занимать очередь с утра, чтобы по несколько часов простоять по элементарным хлебобулочным изделиям.
Журналист добавил, что всего несколько месяцев назад все люди на видео жили в благополучном городе, что стремительно развивалось. В частности, у них не было перебоев с электричеством, водой, газом и поставкой продуктов.
"Но то было в "фашистской Украине", когда Донбасс "страшно притесняли". Ну а теперь хорошо, никаких притеснений больше нет", - с иронией заметил он.
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Ранее украинка рассказывала, как оккупанты "освобождали" их от нормальной жизни.
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