Лишите народного депутата права выступать? Рабинович угодил в языковой скандал

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович устроил перепалку во время заседания парламентского комитета по правам человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и национальных меньшинств 4 сентября из-за украинского языка.

Глава комитета Дмитрий Лубинец призвал Вадима Рабиновича не нарушать законы Украины и выступать на украинском языке, так как это предусмотрено в регламенте работы органов ВР. Однако нардеп отказался и сообщил, что подал иск в Конституционный суд на главу парламента и пригрозил, что подаст в суд и на Лубинца.

"Я уже подал в Конституционный суд на главу парламента, а теперь и на вас обязательно подам. 10-й пункт Конституции гарантируем всем равные языковые права", - отметил Рабинович и добавил, что, когда он выступает от имени фракции – он говорит на украинском языке, а вот высказывать свое мнение ему легче на русском языке.

"Вы из русскоязычного региона, вы прекрасно знаете проблему, которая возникает там: все любят Украину, все любят украинский язык, но не все владеют им свободно. Мы учимся, но нам пока тяжело. И что, поэтому вы лишите народного депутата Украины права выступить?" – заявил Рабинович главе комитета.

Лубинец ответил, что раз уж Вадим Рабинович изучает украинский язык, то, по его мнению, он покажет всей Украине, что это несложно. На что нардеп спросил главу комитета о том, готов ли он давать ему уроки.

"Даю поручение секретариату подготовить рабочее время – не менее одного часа на пленарной неделе для того, чтобы глава комитета Лубинец з главой подкомитета Рабиновичем Вадимом Зиновьевичем могли общаться и изучать украинский язык. Делаем онлайн-курсы по изучению украинского языка", - ответил ему Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее мы писали о том, что Рабинович отказался говорить на украинском языке на подготовительном заседании Рады.

А также рассказывали о том, что Рабинович заявил, что не боится угрозы тюрьмы после переговоров в РФ.