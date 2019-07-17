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Рабинович заявил, что не боится угрозы тюрьмы после переговоров в РФ

Новости » Политика    17.07.2019 - 12:51
Рабинович заявил, что не боится угрозы тюрьмы после переговоров в РФ
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович заявил, "угроза уголовного преступления" его не остановит

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович не боится угроз после "мирных" переговоров в России. Об этом он рассказал в эфире на телеканале "112 Украина", передает РБК-Украина.

По словам Рабиновича, "угроза уголовного преступления" не остановит его и однопартийцев в "борьбе за мир".

"Скажите, пожалуйста, законы Украины запрещают партии, крупнейшей партии в стране, вести переговоры с коллегами о мире? Конечно, нет. Но ведь наших вурдалаков трусить начинает, только когда слово "мир" произносишь!", - считает политик.

Он отметил, что не боится угроз за то, что он ведет "мирные переговоры" с представителями РФ ради установления мира.

"Мы и с Медведевым, и с Грызловым и говорили о мире и тех шагах, которые к нему приведут. Преступление это в нашей Украине? Тогда сажайте нас в тюрьму!", - заявил народный депутат.

Глава ОПЗЖ также заявил, что его партия будет продолжать бороться за мир, несмотря на угрозы. "Сажайте нас в тюрьму, но я вам гарантирую, что мы и дальше будем бороться за мир", - заявив Рабінович.

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Новости Украины РабиновичОппозиционная платформа За життя
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