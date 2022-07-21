Лишить Корбана гражданства - то же, что сдать Днепр России, - эксперт

"Это публичная угроза и предупреждение Геннадию. На языке нашей власти, которой на Конституцию наплевать, это звучит так: "Корбан с Филатовым, перестаньте возникать и не мешайте нам получать кайф от нами же выдуманного величия". Угроза, которая вряд ли будет выполнена, но от этого она не становится менее циничной и опасной", - считает эксперт.

Также эксперт считает, что здесь не обошлось без вмешательства криминального авторитета "Нарика" Александра Петровского, который незаконно выехал за границу с начала войны.

"Действия, когда в угоду амбициям и по наущению пытаются избавиться от эффективных людей, работающих на страну, в мирное время являются вопиющей бестолковостью. В военное время - это в чистом виде пособничество врагу", - резюмирует эксперт.