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Позбавити Корбана громадянства - те саме, що здати Дніпро Росії, - експерт

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Четвер 21 липня 2022 17:55
Позбавити Корбана громадянства - те саме, що здати Дніпро Росії, - експерт Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Політолог Олександр Кочетков вважає, що інформація про можливе позбавлення українського громадянства керівника Штабу Дніпровської тероборони Геннадія Корбана є публічною погрозою та попередженням.

Про це Кочетков написав у Facebook.

"Це публічна загроза та попередження Геннадію. Мовою нашої влади, якій на Конституцію наплювати, це звучить так: "Корбан із Філатовим, перестаньте виникати і не заважайте нам отримувати кайф від нами ж вигаданої величі". Загроза, яка навряд чи буде виконана, але від цього вона не стає менш цинічною та небезпечною", - вважає експерт.

Також експерт вважає, що тут не обійшлося без втручання кримінального авторитету "Наріка" Олександра Петровського, який незаконно виїхав за кордон з початку війни.

"Дії, коли на догоду амбіціям і по наученню намагаються позбутися ефективних людей, які працюють на країну, у мирний час є кричущою безглуздістю. У воєнний час - це у чистому вигляді посібник ворогові", - резюмує експерт.

Як відомо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.

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Дніпро Генадій Корбан
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