Лишился пальца: под Харьковом после взрыва петарды пострадал 9-летний школьник

В селе Мурафа Харьковской области в школе ученик 3-го класса поджег петарду, и она взорвалась у него в руке. После этого ребенка забрали в больницу, где хирургам пришлось ампутировать палец. Об этом сообщает областная полиция.

Прибывшая бригада скорой помощи забрала 9-летнего жителя села Оленовка и отвезла в хирургическое отделение районной больницы. К сожалению, избежать удаления конечности не удалось.

Полиция выяснила, что инцидент произошел после того, как ребенок остался один в классе без присутствия учителя и одноклассников. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".

Стоит отметить, что поджигать петарды детям запрещено. При этом петарды можно использовать только на открытом воздухе и их не разрешается взрывать в помещениях.

Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 метров. Переносить петарды нужно только в упаковка и никогда не носить их в своих карманах. Также нельзя засовывать петарду в банку, ведро, бутылку и т.д.

Техникой безопасности запрещается разбирать петарду, а также проверять ее, если она не сработала. Также не нужно наклонятся над петардами.