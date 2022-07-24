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Лишение гражданства было привычной практикой в СССР, - DNN

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Лишение гражданства главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана имеет параллели с временами Советского Союза, когда таким образом власть лишалась неугодных.

Об этом пишет немецкая газета Dresdner Neueste Nachrichten.

"Экспатриации во время поездок за границу было обычной практикой в советское время", - напоминает издание.

В современной Украине впервые к этому методу прибег Порошенко, когда лишил гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, добавляют немецкие журналисты.

Напомним, 22 июля стало известно, что Геннадий Корбан не может въехать в Украину. При попытке пересечения границы у него изъяли паспорт.

Корбан уточнил, что основанием таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

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Геннадий Корбан