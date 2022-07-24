Лишение гражданства было привычной практикой в СССР, - DNN

Лишение гражданства главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана имеет параллели с временами Советского Союза, когда таким образом власть лишалась неугодных.

Об этом пишет немецкая газета Dresdner Neueste Nachrichten .

"Экспатриации во время поездок за границу было обычной практикой в советское время", - напоминает издание.

В современной Украине впервые к этому методу прибег Порошенко, когда лишил гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, добавляют немецкие журналисты.