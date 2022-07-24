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Позбавлення громадянства було звичною практикою в СРСР, - DNN

Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Позбавлення громадянства голови територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана має паралелі з часами радянського союзу, коли таким чином влада позбавлялася неугодних.

Про це пише німецька газета Dresdner Neueste Nachrichten.

"Експатріація під час поїздок за кордон була звичайною практикою за радянських часів", - нагадує видання.

У сучасній Україні вперше до цього методу вдався Порошенко, коли позбавив громадянства екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, додають німецькі журналісти.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Геннадій Корбан не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт.

Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

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Генадій Корбан