Позбавлення громадянства було звичною практикою в СРСР, - DNN

Позбавлення громадянства голови територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана має паралелі з часами радянського союзу, коли таким чином влада позбавлялася неугодних.

Про це пише німецька газета Dresdner Neueste Nachrichten .

У сучасній Україні вперше до цього методу вдався Порошенко, коли позбавив громадянства екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, додають німецькі журналісти.

"Експатріація під час поїздок за кордон була звичайною практикою за радянських часів", - нагадує видання.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Геннадій Корбан не може в'їхати в Україну. При спробі перетину кордону у нього вилучили паспорт.

Корбан уточнив, що підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

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