Не лише золото і срібло. Предмети з яких матеріалів найбільше цінують колекціонери

Бурштин

Бурштин вважається однією з найцінніших природних речовин завдяки своїй теплоті й натуральній красі. Він утворився з викопної смоли дерев, яка часто зберігає комах і рослини, що додає йому історичної унікальності.

Колекціонери цінують бурштин із рідкісними відтінками, такими як червоний чи зелений, або з інклюзіями. Стародавні вироби з бурштину, особливо прикраси та фігурки, є дорогоцінними артефактами. Його теплий блиск і природна текстура перетворюють кожен шматок у витвір мистецтва.

Бурштинове намисто (фото: Вікіпедія)

Корали

Корали приваблюють своєю кольоровою палітрою - від ніжно-рожевого до глибокого червоного. Їх використовували для виготовлення ювелірних прикрас, антикварних декорацій та навіть амулетів. Колекціонери особливо цінують старовинні вироби з коралів, які відображають ремісничу майстерність.

Попри те, що сучасний видобуток коралів обмежується задля збереження екосистем, антикварні вироби залишаються важливими свідками минулих епох. Такі предмети завжди високо оцінюються на аукціонах і є окрасою будь-якої колекції.

Коралове намисто (фото: Вікіпедія)

Слонова та моржова кістка

Слонова кістка здавна була популярним матеріалом для створення предметів розкоші, таких як різьблені статуетки, шахові фігури та оправи. Моржова кістка, менш поширена, але не менш цінна, часто використовується в мистецтві корінних народів Арктики.

Ці матеріали вирізняються довговічністю й здатністю до тонкої обробки, що дозволяє створювати справжні шедеври. Антикварні вироби зі слонової або моржової кістки сьогодні є рідкістю, оскільки їхній обіг обмежений через етичні норми.

Прикраса інтер'єру зі слонової кістки (фото: Вікіпедія)

Черепашачий панцир

Карі, отриманий із панцира морських черепах, завжди викликав захоплення своєю вишуканістю. Він використовувався для створення гребінців, прикрас і навіть музичних інструментів, що робить його універсальним матеріалом.

Сьогодні видобуток черепашачого панцира суворо регулюється, що підвищує цінність старовинних виробів. Колекціонери шукають такі предмети через їхню природну текстуру, яка має блиск і складний візерунок.

Музикальна шкатулка з черепахової кістки (фото: Вікіпедія)

Перламутр

Перламутр - це внутрішній шар мушлі, який вражає своєю райдужною текстурою й ніжним блиском. Його використовують у ювелірних виробах, декоративних елементах і навіть годинниках.

Антикварні вироби з перламутру є дуже популярними серед колекціонерів, особливо ті, що датуються XVIII-XIX століттями. Перламутрові предмети додають елегантності й унікальності будь-якій колекції.

Шкатулка, оздоблена перламутром (фото: Вікіпедія)