Не лише золото і срібло. Предмети з яких матеріалів найбільше цінують колекціонери

Колекціонування - це не лише хобі, а й спосіб доторкнутись до історії та природних чудес. Деякі матеріали, завдяки своїй рідкісності, красі або історичному значенню, стали символами витонченості та майстерності.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, предмети з яких матеріалів найбільше цінуються серед колекціонерів антикваріату.
Бурштин вважається однією з найцінніших природних речовин завдяки своїй теплоті й натуральній красі. Він утворився з викопної смоли дерев, яка часто зберігає комах і рослини, що додає йому історичної унікальності.
Колекціонери цінують бурштин із рідкісними відтінками, такими як червоний чи зелений, або з інклюзіями. Стародавні вироби з бурштину, особливо прикраси та фігурки, є дорогоцінними артефактами. Його теплий блиск і природна текстура перетворюють кожен шматок у витвір мистецтва.
Корали приваблюють своєю кольоровою палітрою - від ніжно-рожевого до глибокого червоного. Їх використовували для виготовлення ювелірних прикрас, антикварних декорацій та навіть амулетів. Колекціонери особливо цінують старовинні вироби з коралів, які відображають ремісничу майстерність.
Попри те, що сучасний видобуток коралів обмежується задля збереження екосистем, антикварні вироби залишаються важливими свідками минулих епох. Такі предмети завжди високо оцінюються на аукціонах і є окрасою будь-якої колекції.
Слонова кістка здавна була популярним матеріалом для створення предметів розкоші, таких як різьблені статуетки, шахові фігури та оправи. Моржова кістка, менш поширена, але не менш цінна, часто використовується в мистецтві корінних народів Арктики.
Ці матеріали вирізняються довговічністю й здатністю до тонкої обробки, що дозволяє створювати справжні шедеври. Антикварні вироби зі слонової або моржової кістки сьогодні є рідкістю, оскільки їхній обіг обмежений через етичні норми.
Карі, отриманий із панцира морських черепах, завжди викликав захоплення своєю вишуканістю. Він використовувався для створення гребінців, прикрас і навіть музичних інструментів, що робить його універсальним матеріалом.
Сьогодні видобуток черепашачого панцира суворо регулюється, що підвищує цінність старовинних виробів. Колекціонери шукають такі предмети через їхню природну текстуру, яка має блиск і складний візерунок.
Перламутр - це внутрішній шар мушлі, який вражає своєю райдужною текстурою й ніжним блиском. Його використовують у ювелірних виробах, декоративних елементах і навіть годинниках.
Антикварні вироби з перламутру є дуже популярними серед колекціонерів, особливо ті, що датуються XVIII-XIX століттями. Перламутрові предмети додають елегантності й унікальності будь-якій колекції.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Antikinfo.com.ua, Kolekcioner.net.ua, Вікіпедія.