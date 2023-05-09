Не лише задоволення. Від яких заховорювань захищає регулярне статеве життя

Зміцнює імунітет

Дослідження показало, що в тих людей, хто мав регулярне статеве життя протягом кількох тижнів, рівень білка, який бореться з вірусами, вищий у кілька разів. Це порівняно з тими, чиє статеве життя не грає регулярністю.

А інше опитування виявило, що 75% людей з 16 000 опитаних не заразилися коронавірусом або хворіли на нього в легкій формі. Зазначимо, що ці люди також мали регулярне статеве життя.

Знімає біль

Вчені довели, що під час занять сексом головний біль зменшується або зовсім проходить. Ще одне цікаве дослідження показало, що секс пришвидшив вихід каменів із сечоводів у жінок.

У цьому брали участь дві групи по 35 осіб. У першій групі учасників секс був 3-4 рази на тиждень, а в другій - зовсім не було. За цей час у першій групі камені вийшли швидше, а знеболювальних потрібно було менше.

Проте в жодному разі не забувайте, що біль під час самого статевого акту неприпустимий і свідчить про те, що щось не так. Не ігноруйте його та звертайтеся до лікаря.

Покращує роботу серця

Для жінок і чоловіків - знижується ризик розвитку серцево-судинних захворювань. У чоловіків, які займаються сексом два-три рази на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань теж був нижчим.

Однак разом із тим науковці з'ясували, що для похилих людей секс раз на тиждень може стати небезпечним, адже підвищує ризик інфаркту на найближчі п'ять років.

Знижує рівень стресу та допомагає заснути

Регулярний секс зменшує рівень тривоги та стресу шляхом виділення гормонів задоволення. Крім того, секс корисний і для сну: він допомагає краще заснути та покращує якість сну загалом.

Знижує ризик розвитку раку простати

Спостереження за 30 000 чоловіками показали, що еякуляція понад 20 разів на місяць пов'язана зі зниженням ризику раку передміхурової залози. Звісно, варто розуміти, що на розвиток хвороби впливають багато інших факторів, проте секс є одним із так званих запобіжників.

Тренує м'язи тазу

Міцність м'язів тазового дна впливає на ризик нетримання сечі при кашлі та піднятті ваги. До того ж у майбутньому це може бути пов'язано з іншими жіночими захворюваннями. Одне дослідження показало, що жінки, які мають регулярне статеве життя, мають сильніші м'язи тазового дна.