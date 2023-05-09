Не только удовольствие. От каких болезней защищает регулярная половая жизнь

Укрепляет иммунитет

Исследование показало, что у тех людей, у которых была регулярная половая жизнь в течение нескольких недель, уровень белка, который борется с вирусами, выше в несколько раз. Это по сравнению с теми, чья половая жизнь не играет регулярностью.

А другой опрос обнаружил, что 75% людей из 16 000 опрошенных не заразились коронавирусом или болели им в легкой форме. Отметим, что у этих людей также была регулярная половая жизнь.

Снимает боль

Ученые доказали, что во время занятий сексом головная боль уменьшается или совсем проходит. Еще одно интересное исследование показало, что секс ускорил выход камней из мочеточников у женщин.

В этом участвовали две группы по 35 человек. В первой группе участников секс был 3-4 раза в неделю, а во второй - совсем не было. За это время в первой группе камни вышли быстрее, а обезболивающих нужно было меньше.

Однако ни в коем случае не забывайте, что боль во время самого полового акта недопустима и свидетельствует о том, что что-то не так. Не игнорируйте ее и обращайтесь к врачу.

Улучшает работу сердца

Для женщин и мужчин - снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин, которые занимаются сексом два-три раза в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний тоже был ниже.

Однако вместе с тем ученые выяснили, что для пожилых людей секс раз в неделю может стать опасным, ведь повышает риск инфаркта на ближайшие пять лет.

Снижает уровень стресса и помогает заснуть

Регулярный секс уменьшает уровень тревоги и стресса путем выделения гормонов удовольствия. Кроме того, секс полезен и для сна: он помогает лучше уснуть и улучшает качество сна в целом.

Снижает риск развития рака простаты

Наблюдения за 30 000 мужчинами показали, что эякуляция более 20 раз в месяц связана со снижением риска рака предстательной железы. Конечно, следует понимать, что на развитие болезни влияют многие другие факторы, однако секс является одним из так называемых предохранителей.

Тренирует мышцы таза

Прочность мышц тазового дна влияет на риск недержания мочи при кашле и поднятии веса. К тому же, в будущем это может быть связано с другими женскими заболеваниями. Одно исследование показало, что женщины, имеющие регулярную половую жизнь, имеют более сильные мышцы тазового дна.