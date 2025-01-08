Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Хуторець на Дніпрі

"Елітний прибережний ресторан із традиційними місцевими стравами й широким асортиментом горілки", - так описують свій заклад власники.

Заклад розташований на березі Дніпра, тож атмосфера українськості тут відчувається по повній. Доповнює її жива музика, авторські страви та настоянки.

Ароматний білий борщ із копченим ребром (фото: instagram.com/hutorets)

Дещо з меню:

фірмова закарпатська форель з маринованим фенхелем та соленим сиром - 445 гривень

червоний борщ із телятиною - 325 гривень

вареники з окунем, ікрою форелі та мусом з пастернаку - 465 гривень

Звичайно, у меню є й карта з різними видами сала та велика горілчана карта. Загалом у ресторані є 12 авторських настоянок. Щоб скуштувати їх усі, можна замовити дегустаційний сет за 590 гривень.

Дегустаційний сет наливок (фото: instagram.com/hutorets)

Історично-гастрономічною родзинкою є вибір горілки, оскільки він розділений за різними регіонами. Так, можна випити міцного напою з Нижнього та Середнього Придніпров'я, Полісся, Бессарабії, Поділля, Волині, Прикарпаття та Галичини.

Адреса: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10-А.

100 років тому вперед

Заклад з переосмисленою українською кухнею від відомого шефа Євгена Клопотенка. Усі страви з меню мають історичне чи географічне підґрунтя. До того ж команда ресторану для приготування використовує лише українські продукти та інгредієнти.

Пряжене молоко для десертів ресторан готує самостійно в печі (фото: instagram.com/100rokivtomuvpered)

Дещо з меню:

збірний паштет з курячої печінки, масляного мусу, моркви та кагору (Центральна Україна) - 225 гривень

борщ із печі зі сливовим лекваром (Закарпаття) - 240 гривень

качана каша, гриби, яблука і бринза (Опішня на Полтавщині) - 325 гривень

гамула (яблуневе суфле, бринза, сидр з Карпат) - 215 гривень

Якщо хочете ще детальніше зануритися в українську кухню, замовте дегустаційний сет з восьми страв на двох "Пізнавай Україну" вартістю 2 100 гривень. Також пропонують коктейльний або винний супровід за 1 400 гривень.

Червоний борщ із печі зі сливовим лекваром (фото: instagram.com/100rokivtomuvpered)

Якщо ви отримали чудові враження від гастрономічного походу, можете поділитися ними з друзями. "100 років тому вперед" пропонують подарункові сертифікати від 1 000 до 3 000 гривень.

Адреса: вулиця Володимирська, 4.

О'Панас

Ресторан "Опанас" поєднує в стравах українську кухню з європейськими нотками, додаючи морепродукти, нетрадиційні молочні продукти та овочі.

Загалом заклад вміщає 160 гостей одночасно. Другий поверх розміщено під автентичною солом'яною стріхою для затишних сімейних вечорів. А в теплий сезон працює тераса під столітніми дубами в парку імені Тараса Шевченка.

Подача кров'янки зі смаженою цибулею (фото: instagram.com/opanas_restaurant)

Дещо з меню:

асорті карпатських сирів - 414 гривень

оселедець власного засолу - 180 гривень

телячий лизень з хроном - 275 гривень

гуцульський бограч - 235 гривень

На території закладу також діє млинцева хатинка. Це дерев'яний окремий мініресторан, де подають млинці з начинками на будь-який смак. Тут також можна придбати напої власного приготування, узвар і компот з лісових ягід.

Ціна залежить від начинки млинця та коливається від 50 до 99 гривень. Млинець без начинки коштує 30 гривень.

Адреса: вулиця Терещенківська, 10.

SHO

Це ресторан української кухні з автентичною кухнею та цікавим інтер'єром. Наприклад, стіни в закладі - це оригінальна мазанка, яку використовували раніше в селах, а люстри на стелях були виготовлені в Африці з глини рідкісного кольору.

Наступне, чим дивує "SHO", - це меню, адже вибір максимально широкий. У ресторані можна як повноцінно поїсти, так і перекусити.

Банош з бринзою та білими грибами (фото: instagram.com/sho.kyiv)

Дещо з меню:

деруни з соусом і білими грибами - 390 гривень

кров'яна ковбаса за технологією 19 століття - 290 гривень

котлета по-київськи з пюре - 420 гривень

голубці - 360 гривень

Адреса: вулиця Мечникова, 18.

Царське село

Ресторан української кухні, що розташовний у самому серці столиці, - біля Києво-Печерської Лаври. У кінці XVII сторіччя під керівництвом гетьмана Івана Самойловича тут збудували Печерську фортецю. А вже 1998 року після реконструкції в будівлі порохового льоху Печерської фортеці з'явився ресторан.

Холодець із домашнього півня (фото: instagram.com/tsarske.selo)

У закладі відтворили інтер'єр українського села XVIII сторіччя, використовуючи реальні предмети побуту, а страви готують за старовинними рецептами з їхніми історичними назвами.

Дещо з меню:

метр сала на дубовій дошці (п'ять видів) - 595 гривень

борщ по-царськи - 395 гривень

Одарчина ковбаса - 330 гривень

У "Царському селі" також є окреме меню зі стравами, які ви можете замовити з собою.

Адреса: вулиця Лаврська, 22.