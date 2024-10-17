Лише ці знаки Зодіаку відчують на собі магію Венери. Період щастя розтягнеться до 11 листопада

17-го жовтня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Стрільця️.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті", - пояснила астролог.

Венера буде перебувати у дев’ятому знаку Зодіаку до 11 листопада 2024 року. Це - нейтральне положення для цієї планети.

Позитивний вплив у період з 17 жовтня до 11 листопада відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен

Лев

Стрілець

Терези

Водолій.

Уважними з дією Венери у цей період треба бути:

Рибам

Близнюкам

Діві.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з індустрією краси, мистецтвом, дипломатією, судочинством, партнерством, фінансами, матеріальними цінностями, творчістю, взаємовідносинами", - розповіла Соловйова.

"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з юриспруденцією, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - резюмувала вона.