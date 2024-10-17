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Только эти знаки Зодиака ощутят магию Венеры. Период счастья растянется до 11 ноября

Какие знаки Зодиака смогут начать новую жизнь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

17 октября Венера окажется в особой фазе, благодаря чему представители пяти знаков Зодиака ощутят на себе ее положительное влияние. И это продлится до ноября.

Астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, кому именно повезет, а кому следует быть осторожнее.

17 октября Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов", - пояснила астролог.

Венера будет находиться в девятом знаке Зодиака до 11 ноября 2024 года. Это - нейтральное положение для этой планеты.

Положительное влияние в период с 17 октября по 11 ноября ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Овен
  • Лев
  • Стрелец
  • Весы
  • Водолей.

Внимательными с действием Венеры в этот период следует быть:

  • Рыбам
  • Близнецам
  • Девы.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с индустрией красоты, искусством, дипломатией, судопроизводством, партнерством, финансами, материальными ценностями, творчеством, взаимоотношениями", - рассказала Соловьева.

"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее", - резюмировала она.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака сказочно повезет в 2025 году.

Кроме того, вы можете узнать, что обещает Таро-гороскоп на 17 октября.

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