Только эти знаки Зодиака ощутят магию Венеры. Период счастья растянется до 11 ноября

17 октября Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов", - пояснила астролог.

Венера будет находиться в девятом знаке Зодиака до 11 ноября 2024 года. Это - нейтральное положение для этой планеты.

Положительное влияние в период с 17 октября по 11 ноября ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Овен

Лев

Стрелец

Весы

Водолей.

Внимательными с действием Венеры в этот период следует быть:

Рыбам

Близнецам

Девы.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с индустрией красоты, искусством, дипломатией, судопроизводством, партнерством, финансами, материальными ценностями, творчеством, взаимоотношениями", - рассказала Соловьева.

"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее", - резюмировала она.