Не лише ресторани. Престижну "мішленівську зірку" також будуть отримувати найкращі готелі світу

Що відомо

Michelin Guide обрали понад 5 000 готелів і місць розміщення по всьому світу. Для винагороди якісних місць вводять спеціальну відзнаку - ключ Michelin.

Він відіграватиме ту саму роль, що й "зірка Michelin" для ресторанів. Це визнання командної роботи професіоналів.

Ключ Мішлен для ресторанів (фото: guide.michelin.com)

Подібно до ресторанів, путівник Michelin має на меті незалежно рекомендувати заклади для зупинки на ніч. При цьому в готелях будуть враховувати не лише базові показники як локація, чистота тощо.

Путівник визначатиме рівень готелю за такими факторами:

внесок у локацію, де готель розміщено

архітектура та дизайн інтер'єру

якість і регулярність обслуговування

незвичайність, унікальність

співвідношення якості до ціни

Новий довідник Michelin має три цілі:

направляти мандрівників до готелів, які пропонують набагато більше, ніж номер на ніч

покращити поїздку туриста незабутнім перебуванням у готелі

можливість обирати, бронювати та коментувати своє перебування

Це все можна зробити в мобільному застосунку Michelin. Усе житло, яке буде там розміщене, вже пройшло перевірку та має відзнаку команди ревізорів.

На платформі немає реклами, тому клієнтам буде ще простіше нею користуватися.

Чи є в Україні відзнака Мішлен

Додамо, що в Україні немає ресторанів із відзнакою "зірки Мішлен". Однак експерти мали намір відвідати Україну у 2021 році. Цього так і не відбулося.

Перед тим, як експерти прийдуть до ресторанів, повинно пройти кілька років, щоб вони вивчили ринок, ресторани, шеф-кухарів, і тільки після цього вже буде присвоєння зірок. Тому процес є досить кропітким і складним.