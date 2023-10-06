Не только рестораны. Престижную "мишленовскую звезду" также будут получат лучшие отели мира

Что известно

Michelin Guide выбрали более 5 000 отелей и мест размещения по всему миру. Для вознаграждения качественных мест вводят специальное отличие - ключ Michelin.

Он будет играть ту же роль, что и "звезда Michelin" для ресторанов. Это признание командной работы специалистов.

Ключ Мишлен для ресторанов (фото: guide.michelin.com)

Подобно ресторанам, путеводитель Michelin преследует цель независимо рекомендовать заведения для остановки на ночь. При этом в отелях будут учитываться не только базовые показатели как локация, чистота и т. д.

Путеводитель будет определять уровень отеля по следующим факторам:

вклад в локацию, где гостиница размещена

архитектура и дизайн интерьера

качество и регулярность обслуживания

необычность, уникальность

соотношение качества к цене

Новый справочник Michelin имеет три цели:

направлять путешественников в отели, которые предлагают гораздо больше, чем номер на ночь

улучшить поездку туриста незабываемым пребыванием в отеле

возможность выбирать, бронировать и комментировать свое пребывание

Это все можно сделать в мобильном приложении Michelin. Все жилье, которое там будет размещено, уже прошло проверку и имеет отличие команды ревизоров.

На платформе нет рекламы, потому клиентам будет еще проще ею воспользоваться.

Есть ли в Украине отличие Мишлен

В Украине нет ресторанов с отличием "звезды Мишлен". Однако эксперты намеревались посетить Украину в 2021 году. Этого так и не произошло.

Прежде чем эксперты придут в рестораны, должно пройти несколько лет, чтобы они изучили рынок, рестораны, шеф-поваров, и только после этого уже будет присвоение звезд. Поэтому процесс достаточно кропотливый и сложный.