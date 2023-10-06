Не только рестораны. Престижную "мишленовскую звезду" также будут получат лучшие отели мира

Команда "Гид Мишлен" решила вознаграждать своими "звездами" и самые лучшие отели мира, а не только рестораны. Уже с 2024 года для туристических помещений появится специальное новое отличие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Guide.Michelin.
Michelin Guide выбрали более 5 000 отелей и мест размещения по всему миру. Для вознаграждения качественных мест вводят специальное отличие - ключ Michelin.
Он будет играть ту же роль, что и "звезда Michelin" для ресторанов. Это признание командной работы специалистов.
Ключ Мишлен для ресторанов (фото: guide.michelin.com)
Подобно ресторанам, путеводитель Michelin преследует цель независимо рекомендовать заведения для остановки на ночь. При этом в отелях будут учитываться не только базовые показатели как локация, чистота и т. д.
Путеводитель будет определять уровень отеля по следующим факторам:
Новый справочник Michelin имеет три цели:
Это все можно сделать в мобильном приложении Michelin. Все жилье, которое там будет размещено, уже прошло проверку и имеет отличие команды ревизоров.
На платформе нет рекламы, потому клиентам будет еще проще ею воспользоваться.
В Украине нет ресторанов с отличием "звезды Мишлен". Однако эксперты намеревались посетить Украину в 2021 году. Этого так и не произошло.
Прежде чем эксперты придут в рестораны, должно пройти несколько лет, чтобы они изучили рынок, рестораны, шеф-поваров, и только после этого уже будет присвоение звезд. Поэтому процесс достаточно кропотливый и сложный.
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