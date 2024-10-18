Не лише прикрашають кімнату: 7 рослин, які очищують повітря

Хлорофітум

Хлорофітум (фото: Freepik)

Цей поширений зелений мешканець навчальних приміщень, офісів та квартир отримав назву "павучок" через пишну та химерну форму. Хлорофітум швидко став популярною кімнатною рослиною, адже надзвичайно легко пристосовується до різних умов та не потребує значного догляду.

Але на цьому переваги рослини не закінчуються. Хлорофітум здатний поглинати вуглекислий газ, створюючи таким чином більше кисню. Крім цього, рослина вбирає формальдегід, ксилол і толуол.

Алое

Алое (фото: Freepik)

Як зазначають, алое має багато корисних властивостей - тому його нерідко використовують у сфері краси.

Однак алое також очищає повітря від деяких поширених хімічних речовин, що містяться в побутових мийних засобах, фарбах і клеях, наприклад, від формальдегіду та бензолу.

Сансев'єрія

Сансев'єрія (фото: Freepik)

Ще одна рослина, яка покращує якість повітря та виділяє кисень вночі - зміїна рослина, або, як його ще її ще називають, тещин язик.

Окрім поглинання вуглекислого газу, ці рослини здатні вбирати різноманітні хімічні речовини, зокрема формальдегід, бензол, ксилол, толуол і оксиди азоту.

Бостонська папороть

Бостонська папороть (фото: Freepik)

Бостонська папороть значно покращує якість повітря, оскільки вона допомагає відновлювати вологу і діє як зволожувач. Крім цього, рослина поглинає формальдегід і ксилол.

Ця унікальна властивість робить папороть однією з найкращих рослин, що очищають повітря.

Спатифілум

Спатифілум (фото: Freepik)

Спатифілум або лілію миру вважають одними з найкращих кімнатних рослин, що очищають повітря, видаляючи агресивні хімічні речовини.

Ці квіти поглинають "токсини" (формальдегід, бензол, трихлоретилен, ксилол та аміак) через листя і розщеплюють їх у ґрунті.

Драцена

Драцена (фото: Wikipedia)

Ці високі кімнатні рослини дуже ефективно "очищають" повітря, особливо в нещодавно мебльованих приміщеннях, вбираючи формальдегід, бензол, трихлоретилен, ксилол і толуол.

Хоча ця кімнатна рослина росте досить повільно, драцена може досягати 2,4 метра у висоту. Тому цю рослину слід ставити у кімнаті з високими стелями.

Бамбукова пальма

Бамбукова пальма (фото: Wikipedia)

Бамбукова пальма чудово очищає повітря від певних хімічних речовин, які містяться у фарбах та нових килимах. Цей зелений улюбленець може поглинати з повітря формальдегід, бензол, трихлоретилен і ксилол. Однак цій рослині потрібно багато місця для росту.