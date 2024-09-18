Только 4 знака Зодиака попрощаются с "черной" полосой. Карты Таро сулят им волшебный конец недели

Последние дни этой недели будут по-настоящему волшебными для представителей четырех знаков Зодиака. Они смогут избавиться от проблем и попрощаться с неудачами.

Дева

Карты Таро указывают на то, что в ближайшие дни вам стоит сосредоточиться на делах, которые уже давно пора закончить. Постарайтесь избавиться от всех долгов и закрыть все "хвосты". Вы получите шанс начать новую жизнь, важно лишь максимально к этому подготовиться.

Не стоит тянуть в новый период старые дела и проблемы. Попрощайтесь с неудачами и встречайте полосу тотального везения. Удача решила вернуться в вашу жизнь.

Овен

Не обостряйте конфликты и попробуйте помириться с теми, кого вы обидели. Вам нужно немного "почистить карму". В новую жизнь сложно ворваться с грузом прошлого, терзания совести не позволят вам полноценно расправить крылья.

"Черная" полоса закончится уже к выходным, а потому заройте топор войны и не провоцируйте окружающих на новые конфликты. Поверьте, это действительно важно.

Водолей

Вас ждут крутые новости. Карты Таро указывают на то, что к концу недели вы можете получить неожиданное повышение на работе. Кроме этого, решатся ваши проблемы с деньгами.

Наслаждайтесь спокойной жизнью и не забывайте делать выводы. Не повторяйте своих ошибок, ведь едва ли вы хотите омрачить "белую" полосу своей жизни теми же проблемами, из которых с трудом вырвались в прошлом.

Телец

До конца этой недели вам стоит отказаться от авантюр и суеты. Не стоит торопить события, в вашей жизни уже очень скоро начнется настоящий праздник. Однако вы можете все испортить, если будете требовать от Вселенной моментального исполнения ваших желаний.

Дождитесь хороших новостей. Они станут знаком, благодаря которому вы поймете, что все начало меняться к лучшему.