Только 3 знака Зодиака уже скоро смогут избавиться от зависимостей: есть ли вы среди них

Астрологи прогнозируют мощный период изменений в первую неделю мая нескольким знакам Зодиака. Ретроградный Плутон, который наступит 4 мая и продлится до 14 октября, поможет им избавиться от токсичных отношений и пагубных привычек.

Рак

Начало мая принесет ощутимые перемены. Вы легко сможете избавиться от пагубной привычки, которая отравляла ваше здоровье. Это может быть отказ от курения, употребления вредной пищи, алкоголя и общения с токсичными людьми. Сейчас наступает период, когда вы способны отпускать без боли и переживаний. Смело начинайте жизнь с чистого листа.

Весы

Ретроградный Плутон затронет вашу сферу любви. Высока вероятность, что вас ждет расставание. Вы можете избавиться от связей, которые тянут на дно. Не стоит оставаться рядом с людьми, которые не способны ответить на ваши чувства или пренебрегают вами. Астрологи считают, что разрыв пойдет на пользу: откроет перед вами новые возможности и улучшит уверенность в себе.

Водолей

Вам Плутон поможет наконец освободиться от убеждений, которые ограничивают ваше развитие. Вам нужно принять свою независимую сущность. Радикальное изменение внешности или авантюрные станут проводником к новым возможностям и самопознанию. Будьте смелы, и удача будет на вашей стороне.

Что известно о ретроградном Плутоне в мае

Плутон переходит в ретроградное движение 4 мая в знак Водолея и будет оставаться в нем до 14 октября. Это особый период, когда прошлое напоминает о себе и заставляет пересмотреть старые решения и исправить ошибки.

Для трех знаков зодиака этот период принесет облегчение. Влияние зависимости - от поведения, человека или веществ - существенно ослабеет в течение этих месяцев. Если вы давно мечтали избавиться от чего-то или кого-то, то сейчас побороть одержимость будет гораздо проще, чем могло быть раньше.