Лише 1% має алергію: дерматолог назвала продукт, який майже не подразнює організм

Хоча риба і входить в топ харчових алергенів, але зустрічається алергія на неї не так вже і часто - десь лиш в 1%. Найбільш частою алергія є в тих країнах, що мають найбільші морські узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога Олени Мозирської.

Якщо є алергія на рибу, то чи буде на ікру

За словами лікаря, ікра риб має деякі алергенні властивості, і на неї також може розвинутись алергія.

Але алергени риби - це м’язова тканина, і, як правило, ці алергени ніяк не перетинаються з ікоркою.

Також риба і креветки\омари\кальмари - нічого в них спільного з точки зору алергенів немає. Тобто алергія на рибку ще зовсім не означає алергію на креветок, устриць та мідій.

Але в рибці може бути прихований зовсім неочікуваний алерген - паразит Anisakis simplex , яким рибка заражена (зокрема, це хек, ставрида, анчоус).

При хорошій термічній обробці паразит помирає і зараження людини не можливе. Але залишаються фрагменти його тіла, і вони алергенні. Тому алергія може виникнути.

На цей паразит існують алерготести. Таке явище дуже поширене у жителів Середземномор’я.

Якщо є алергія на один вид риб, чи буде на інші

Загалом є два типи алергіків на рибу. Одні будуть мати алергію на різні види, а інші тільки на певну, або тільки на кілька риб.

Якщо відомо, що алергія траплялась тільки на тріску, то на інші види алергії не буде.

Дерматолог зазначила, що смаження риби ніяк не допоможе зменшити ризики алергії. А от хороша кислотність в шлунку може вплинути - риб’ячі алергени є дещо чутливими до кислоти та пепсину.

Основні симптоми

Як і при інших видах харчової алергії, симптоми алергії на рибу можуть варіюватися від легкого ступеня до важкої. Вони включають:

висип на шкірі

кропив’янку або ангіоневротичний набряк

нудоту, блювоту, біль в животі, діарею

закладеність носа, нежить чхання

головні болі

задуху

анафілаксію - загрозливу для життя реакція

Через великий ризик перехресного контакту під час приготування їжі краще уникати ресторанів з морепродуктами, навіть якщо ви плануєте замовити м’ясну страву, є високий ризик того, що воно буде контактувати з рибними продуктами.

Тримайтеся подалі від місць, де готується риба, так як алергенні білки риби є не тільки харчовими але і інгаляційними алергенами. Під час приготування алергенні білки риби можуть виділятися в повітря, що призведе до симптомів алергії, таким як задуха, кашель, ангіоневротичний набряк.