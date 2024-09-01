Только 1% имеет аллергию: дерматолог назвала продукт, который почти не раздражает организм

Хотя рыба и входит в топ пищевых аллергенов, но встречается аллергия на нее не так уж и часто - где-то лишь в 1%. Наиболее частой аллергией является в тех странах, которые имеют наибольшие морские побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога Елены Мозырской.

Если есть аллергия на рыбу, то будет ли на икру

По словам врача, икра рыб обладает некоторыми аллергенными свойствами, и на нее также может развиться аллергия.

Но аллергены рыбы - это мышечная ткань, и, как правило, эти аллергены никак не пересекаются с икоркой.

Также рыба и креветки\омары\кальмары - ничего у них общего с точки зрения аллергенов нет. То есть аллергия на рыбку еще совсем не означает аллергию на креветок, устриц и мидий.

Но в рыбке может быть скрыт совершенно неожиданный аллерген - паразит Anisakis simplex , которым рыбка заражена (в частности, это хек, ставрида, анчоус).

При хорошей термической обработке паразит умирает и заражение человека невозможно. Но остаются фрагменты его тела, и они аллергенны. Поэтому аллергия может возникнуть.

На этот паразит есть аллерготесты. Такое явление очень распространено у жителей Средиземноморья.

Если есть аллергия на один вид рыб, будет ли на другие

В общем есть два типа аллергиков на рыбу. Одни будут иметь аллергию на разные виды, а другие только на определенную, или только на несколько рыб.

Если известно, что аллергия встречалась только на треску, то на другие виды аллергии не будет.

Дерматолог отметила, что жарка рыбы никак не поможет снизить риски аллергии. А вот хорошая кислотность в желудке может повлиять - рыбьи аллергены несколько чувствительны к кислоте и пепсину.

Основные симптомы

Как и при других видах пищевой аллергии, симптомы аллергии на рыбу могут варьироваться от легкой степени до тяжелой. Они включают:

сыпь на коже

крапивницу или ангионевротический отек

тошноту, рвоту, боль в животе, диарею

заложенность носа, насморк чихание

головные боли

удушья

анафилаксию - угрожающую жизни реакция

Из-за большого риска перекрестного контакта во время приготовления пищи лучше избегать ресторанов с морепродуктами, даже если вы планируете заказать мясное блюдо, высок риск того, что оно будет контактировать с рыбными продуктами.

Держитесь подальше от мест, где готовится рыба, так как аллергенные белки рыбы являются не только пищевыми, но и ингаляционными аллергенами. При приготовлении аллергенные белки рыбы могут выделяться в воздух, что приведет к симптомам аллергии, таким как удушье, кашель, ангионевротический отек.