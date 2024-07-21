Июльское Полнолуние. Астролог ответила, кто ощутит наибольшее влияние и что не стоит делать 21 июля

21 июля, как рассказала астролог Катерина Соловьева, наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности. Кроме этого, наступает Полнолуние.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астропрогноз на 21 июля и дала главные советы на этот день.

Что запрещено делать на Полнолуние и 21 июля

"Неблагоприятный период для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, всех мер, связанных с риском и авантюрами. В 13:17 (по киевскому времени) состоится точная фаза Полнолуния", - пояснила Соловьева.

Женщины, по словам астролога, чувствуют Полнолуние острее мужчин. Также это событие очень сильно повлияет на родившихся в эти даты:

с 19 по 23 мая

с 21 по 25 августа

с 21 по 25 сентября

с 20 по 24 ноября

с 18 по 22 января

с 17 по 21 февраля

с 18 по 22 марта.

На Полнолуние и в течение 21 июля учтите следующие советы и запреты:

нельзя быть пассивными и подвергаться печали, ожидая счастливого случая

из-за общего фона суток лучше не начинать новых дел, касающихся действия дневного светила: досуга с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения

лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами.

классический цветок Солнца - подсолнух, и изображение короля животных - величественного льва, - символы, которые тоже не стоит использовать в этот день.

Как привлечь удачу на Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)

Что делать 21 июля, чтобы в жизнь ворвалось счастье

Соловьева отмечает, что этот день - время примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие.

21 июля учтите следующие указания от астролога: