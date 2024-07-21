ua en ru
Вс, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Июльское Полнолуние. Астролог ответила, кто ощутит наибольшее влияние и что не стоит делать 21 июля

Воскресенье 21 июля 2024 08:25
UA EN RU
Июльское Полнолуние. Астролог ответила, кто ощутит наибольшее влияние и что не стоит делать 21 июля Что нужно сделать на Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

21 июля, как рассказала астролог Катерина Соловьева, наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности. Кроме этого, наступает Полнолуние.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астропрогноз на 21 июля и дала главные советы на этот день.

Что запрещено делать на Полнолуние и 21 июля

"Неблагоприятный период для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, всех мер, связанных с риском и авантюрами. В 13:17 (по киевскому времени) состоится точная фаза Полнолуния", - пояснила Соловьева.

Женщины, по словам астролога, чувствуют Полнолуние острее мужчин. Также это событие очень сильно повлияет на родившихся в эти даты:

  • с 19 по 23 мая
  • с 21 по 25 августа
  • с 21 по 25 сентября
  • с 20 по 24 ноября
  • с 18 по 22 января
  • с 17 по 21 февраля
  • с 18 по 22 марта.

На Полнолуние и в течение 21 июля учтите следующие советы и запреты:

  • нельзя быть пассивными и подвергаться печали, ожидая счастливого случая
  • из-за общего фона суток лучше не начинать новых дел, касающихся действия дневного светила: досуга с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения
  • лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами.
  • классический цветок Солнца - подсолнух, и изображение короля животных - величественного льва, - символы, которые тоже не стоит использовать в этот день.

Почему Полнолуние влияет на людей (иллюстрация: freepik.com)

Как привлечь удачу на Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)

Что делать 21 июля, чтобы в жизнь ворвалось счастье

Соловьева отмечает, что этот день - время примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие.

21 июля учтите следующие указания от астролога:

  • настало время для исполнения обязанностей
  • полезными будут любые физические нагрузки
  • не желательно употреблять мясную пищу, лучше предпочесть рыбу и грибы
  • можно посещать концерты, шоу, спектакли
  • посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству: пению, рисованию, танцам, музыке, написанию стихов или книги, каллиграфии, икебане и так далее.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что только три знака Зодиака услышат невероятные новости до конца июля.

Кроме того, недавно появился Таро-гороскоп на 21 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
повня астроогія Лунный календарь Астрология
NEWS
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной