Лінійка iPhone 17 може отримати дисплеї нового покоління: деталі

Подробиці інсайду

На платформі X (раніше Twitter) інсайдер Jukanlosreve поділився деталями про iPhone 17 Pro та Pro Max. За його словами, Apple планує використати нову технологію дисплеїв під назвою Low-Dielectric TEE для обох пристроїв.

Як пояснює Jukanlosreve, ця технологія покращує енергоефективність, максимізує довговічність дисплея і підвищує загальну продуктивність порівняно з існуючими дисплейними технологіями. Якщо це правда, то це може стати важливим оновленням, яке, напевно, порадує фанатів Apple.

Інсайдер також стверджує, що ця технологія відрізняється від LTPO+, що суперечить більш раннім чуткам про те, що всі чотири моделі отримають LTPO+. Як і у випадку з будь-якими іншими чутками, до цієї інформації слід відноситися з часткою скептицизму.

Раніше також повідомлялося, що дисплей iPhone 17 Pro може мати діагональ 6,3 дюйми, а Pro Max - 6,9 дюйми. Крім того, передбачається, що базові моделі лінійки підтримуватимуть частоту оновлення 120 Гц.