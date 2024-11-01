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"Лінивий" спосіб приготування пельменів: найпростіший рецепт

П'ятниця 01 листопада 2024 17:35
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"Лінивий" спосіб приготування пельменів: найпростіший рецепт Приготувати пельмені швидко можливо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Домашні пельмені - поширена проста страва для обіду чи вечері. А от ліпити пельмені навряд комусь до душі. На щастя, існує спосіб зліпити пельмені швидше, зробивши їх при цьому не менш смачними.

Про спосіб приготувати пельмені швидко, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарного блогера Олексія Крючкова.

Що потрібно для лінивих пельменів

Для того, щоб приготувати пельмені за "швидким" рецептом, потрібні такі продукти:

  • фарш яловичий - 300 г
  • яйця - 2 шт.
  • борошно - 5 ст. л.
  • вода - 2 ст. л.
  • цибуля - 150 г
  • сіль - 1 ч. л.
  • перець - 1 ч. л.

Як готувати пельмені швидко

Для таких "лінивих" пельменів не потрібно готувати тісто. Радше, фрикадельки готуються в клярі.

Фарш можна використовувати будь-який, але яловичина буде більш насиченою за смаком. Цибулю потрібно почистити, а потім, щоб вона краще змішалася з м'ясом, натерти на тертці.

Підсоліть і поперчіть фарш, додайте цибулю і, за бажанням, трохи спецій. Ретельно перемішайте масу та сформуйте маленькі кульки, не більше, ніж 2,5 см за розміром.

Щоб фарш не прилипав до рук, можна злегка змочити долоні водою. Насипте борошно в глибоку миску, а в інший посуд розбийте яйця. Додайте до яєць воду та збийте суміш до однорідної консистенції.

Покладіть фрикадельки в миску з борошном та потрясіть посуд, щоб повністю покрити м'ясні кульки. Після цього перекладіть начинку для пельменів в яйце і також трохи потрясіть миску.

Знову перекладіть фрикадельки в миску з борошном та ще раз похитайте посуд. За бажанням можна повторити ці кроки, щоб тіста було більше.

Налийте в велику каструлю води, підсоліть її та доведіть до кипіння. Тим часом борошно краще прилипне до яйця і тісто буде більш щільне.

Обережно покладіть пельмені в окріп та проваріть протягом п'яти хвилин після спливання. Важливо діставати пельмені шумівкою або ложкою, а не переливати в друшляк, щоб не пошкодити м'яке тісто.

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати домашню ковбасу з гірчицею.

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