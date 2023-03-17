Ленивые вареники со вкусом детства: известный повар дал рецепт блюда на завтрак

Завтрак - один из главных приемов пищи. Попробуйте приготовить вкуснейшие ленивые вареники со вкусом из детства.

Рецептом блюда поделился в Instagram кулинар и ресторатор Владимир Ярославский.

Для приготовления на 4 порции вам понадобятся

450 г отжатого творога 9%

100 г муки

1 маленькое яйцо 40г

50 г сахара

5 г ванильного сахара

Пошаговый рецепт приготовления

Ярославский отмечает, что 2 главных секрета ленивых вареников – это найти хороший творог и хорошо отжать его. Выбирайте вкусный, не кислый и хорошо отжимайте.

В отжатый творог добавьте яйцо, сахар и хорошо перемешайте вилкой, а напоследок всыпьте муку. Сформируйте шарики, отварите вареники в немного подсоленной воде и потом приготовьте соус.

На 1 порцию:

75 г апельсинового сока

15 г сахара

25 г сливочного масла

можно добавить цедру

Сок доведите до кипения с сахаром и приправьте сливочным маслом.

Добавьте в соус отварные вареники и слегка протушите. Подавайте со сметаной, частью неотжатого творога и ягодами или сухофруктами.