Ленивые вареники со вкусом детства: известный повар дал рецепт блюда на завтрак
Завтрак - один из главных приемов пищи. Попробуйте приготовить вкуснейшие ленивые вареники со вкусом из детства.
Рецептом блюда поделился в Instagram кулинар и ресторатор Владимир Ярославский.
Для приготовления на 4 порции вам понадобятся
- 450 г отжатого творога 9%
- 100 г муки
- 1 маленькое яйцо 40г
- 50 г сахара
- 5 г ванильного сахара
Пошаговый рецепт приготовления
Ярославский отмечает, что 2 главных секрета ленивых вареников – это найти хороший творог и хорошо отжать его. Выбирайте вкусный, не кислый и хорошо отжимайте.
В отжатый творог добавьте яйцо, сахар и хорошо перемешайте вилкой, а напоследок всыпьте муку. Сформируйте шарики, отварите вареники в немного подсоленной воде и потом приготовьте соус.
- На 1 порцию:
- 75 г апельсинового сока
- 15 г сахара
- 25 г сливочного масла
- можно добавить цедру
Сок доведите до кипения с сахаром и приправьте сливочным маслом.
Добавьте в соус отварные вареники и слегка протушите. Подавайте со сметаной, частью неотжатого творога и ягодами или сухофруктами.
Как мы ранее писали, Клопотенко представил рецепт вкуснейших конфет, которые намного полезнее магазинных.
А до этого Клопотенко дал рецепт легендарных сырников.