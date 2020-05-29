Без линейки и белых бантов: как украинские школьники отметили последний звонок

В 2020 году украинские школьники вынуждены отмечать окончание учебного года в необычном формате из-за пандемии коронавируса. C середины марта все школы перешли на дистанционное, и онлайн-обучение и учебный год решили закончить 29 мая.

В министерстве образования и науки порекомендовали школам не проводить праздники последнего звонка и выпускные вечера в 2020 году. Большинство детей не расстроились по этому поводу, так как за два месяца уже привыкли к общению онлайн.

Некоторые школы придумали собственные форматы празднования последнего звонка, в основном – с помощью современных технологий и чатов в Zoom, Skype. Некоторые сделали мини-фильмы о школе, собственном классе и учебном годе 2019-2020, пишет издание УНИАН.

В Киеве последний звонок также решили провести онлайн и организовано для всех учеников сделали онлайн-трансляцию на телеканале "Киев".

"Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет учебы, праздник "Последнего звонка -2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", - сообщили в Киевской государственной администрации.

Последний звонок для школьников в этом учебном году прозвенел в 12:15 по киевскому времени.

Стоит отметить, что эту инициативу поддержали также в Житомире, Луцке, Виннице, Одессе, Львове и других городах Украины.

Выпускники смогут получить свои аттестаты об окончании учебного года только в августе. На данный момент вопрос о проведении ВНО еще решается и не исключено, что в нескольких областях придется сдвинуть даты проведения тестирования.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинские школьники будут праздновать выпускные в 2020 году.

А также писали о том, как выпускники будут проходить ВНО в 2020 году.