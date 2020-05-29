Без лінійки і білих бантів: як українські школярі відсвяткували останній дзвоник

У 2020 році українські школярі змушені відзначати закінчення навчального року в незвичайному форматі через пандемію коронавірусу. C середини березня всі школи перейшли на дистанційне, і онлайн-навчання і навчальний рік вирішили закінчити 29 травня.

У міністерстві освіти та науки порекомендували школам не проводити свята останнього дзвоника та випускні вечори у 2020 році. Більшість дітей не засмутилися з цього приводу, оскільки за два місяці вже звикли до спілкування онлайн.

Деякі школи придумали власні формати святкування останнього дзвоника, в основному – за допомогою сучасних технологій і чатів в Zoom, Skype. Деякі зробили мініфільми про школу, власний клас і навчальний рік 2019-2020, пише видання УНІАН.

У Києві останній дзвінок також вирішили провести онлайн і організовано для всіх учнів зробили онлайн-трансляцію на телеканалі "Київ".

"Щоб підтримати випускників та вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника -2020" організували онлайн на телеканалі "Київ", - повідомили в Київській державній адміністрації.

Останній дзвінок для школярів у цьому навчальному році продзвенів о 12:15 за київським часом.

Варто відзначити, що цю ініціативу підтримали також у Житомирі, Луцьку, Вінниці, Одесі, Львові та інших містах України.

Випускники зможуть отримати свої атестати про закінчення навчального року лише в серпні. На цей момент питання про проведення ЗНО ще вирішується і не виключено, що в кількох областях доведеться зрушити дати проведення тестування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українські школярі святкуватимуть випускні у 2020 році.

А також писали про те, як випускники будуть проходити ЗНО у 2020 році.