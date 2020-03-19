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Лине Костенко - 90: топ песен на стихи великой поэтессы

STYLERЖизнь    19.03.2020 - 13:13
Лине Костенко - 90: топ песен на стихи великой поэтессы
Украинские музыканты записали десятки песен на стихи Лины Костенко (коллаж РБК-Украина)

19 марта 2020 года легендарная Лина Костенко празднует 90-й день рождения. По такому случаю мы собрали лучшие песни на ее стихи

Лина Костенко празднует день рождения 19 марта. Самой популярной современной украинской поэтессе в этом году исполняется 90 лет!

Стихи Костенко занесены в школьные учебники, артисты превращают их в песни, а великое слово Лины Васильевны - слово любви, надежды, свободы - продолжает вести "шляхетними шляхами" всех украинцев. Да, имя Лины Костенко давно стало для всех нас символом национальной чести и достоинства.

Знаменитая украинская писательница-шестидесятница говорит, что "музыка - это язык чувств". Многие ее стихи также были положены на музыку талантливыми авторами и получили вторую жизнь уже в образе композиций. Итак, по случаю дня рождения Лины Костенко мы решили порадовать вас теми песнями на слова живой легенды, от которых мурашки бегут по коже.

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Оксана Муха - Вечірнє Cонце

DIMA LIBRA & HORIZON - Урагани

DIMA LIBRA & HORIZON - Урагани

Jamala - Неандертальці

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Фіолет - Спини Мене

Фіолет - Спини Мене

Grohotsky - Я думаю про Вас

Grohotsky - Я думаю про Вас​​​​​​​

BRUTTO - Вечірнє Сонце

BRUTTO - Вечірнє Сонце

ILCHY - Крила

ILCHY - Крила

Напомним, что Лина Васильевна Костенко была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950-1960-х годов.

Ее книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали незаурядными явлениями украинской поэзии, а произведения Костенко переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

Одна из самых популярных и сильных цитат Костенко звучит так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

Ранее в сети вспомнили сильные слова Лины Костенко.

Также мы писали о том, что внучка знаменитой поэтессы рассказала интересные детали из жизни своей бабушки.

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