Ліні Костенко - 90: топ пісень на вірші великої поетеси

Українські музиканти записали десятки пісень на вірші Ліни Костенко (колаж РБК-Україна)

19 березня 2020 року легендарна Ліна Костенко святкує 90-й день народження. З такої нагоди ми зібрали кращі пісні на її вірші

Ліна Костенко святкує день народження 19 березня. Найпопулярнішій сучасній українській поетесі цього року виповнюється 90 років!

Вірші Костенко занесені в шкільні підручники, артисти перетворюють їх у пісні, а велике слово Ліни Василівни - слово любові, надії, свободи - продовжує вести "шляхетними шляхами" усіх українців. Так, ім'я Ліни Костенко давно стало для всіх нас символом національної честі і гідності.

Знаменита українська письменниця-шістдесятниця каже, що "музика - це мова почуттів". Багато її вірші були покладені на музику талановитими авторами і отримали друге життя вже в образі композицій. Отже, з нагоди дня народження Ліни Костенко ми вирішили порадувати вас тими піснями на слова живої легенди, від яких мурашки біжать по шкірі.

Оксана Муха - Вечірнє Сонце

Оксана Муха - Вечірнє Сонце

DIMA LIBRA & HORIZON - Урагани

DIMA LIBRA & HORIZON - Урагани

Jamala - Неандертальці

Jamala - Неандертальці

Фіолет - Спини Мене

Фіолет - Спини Мене

Grohotsky - Я думаю про Вас

Grohotsky - Я думаю про Вас

BRUTTO - Вечірнє Сонце

BRUTTO - Вечірнє Сонце

ILCHY - Крила

ILCHY - Крила

Нагадаємо, що Ліна Василівна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, які виступили на рубежі 1950-1960-х років.

Її книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали небуденними явищами української поезії, а твори Костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, італійською та французькою мовами.

Одна з найпопулярніших і сильних цитат Костенко звучить так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

Раніше у мережі згадали сильні слова Ліни Костенко.

Також ми писали про те, що онука знаменитої поетеси розповіла цікаві деталі з життя своєї бабусі.