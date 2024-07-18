Лимонним соком, оцтом і на сонці: 8 способів відбілити білу тканину без відбілювача

Використати дистильований білий оцет

Для такого способу відбілювання радять додати одну склянку дистильованого білого оцту в відро з 4,5 л гарячої води. Одяг з білої тканини слід занурити в суміш і залишити на ніч, а потім випрати, як зазвичай.

Додавання однієї склянки білого оцту в цикл полоскання при пранні білого одягу також може допомогти усунути залишки мийного засобу, які роблять одяг тьмяним.

Використати лимонний сік

Лимонна кислота, що міститься в лимонах, може відбілювати тканини і добре підходить для відбілювання бавовняних і поліефірних волокон.

Для цього методу потрібно змішати пів склянки лимонного соку (приблизно з чотирьох лимонів) з 4,5 л гарячої води.

Вкиньте білу білизну в воду з лимонним соком і залиште її замочуватися щонайменше на одну годину, а потім виперіть, як зазвичай.

Застосувати харчову соду

Щоб відбілити одяг харчовою содою рекомендують розчинити одну склянку харчової соди в 4,5 л окропу, а потім вкинути в відро з сумішшю тьмяний білий одяг. Речі потрібно замочувати щонайменше годину - або ніч.

Якщо на сорочці під пахвами з'явилися жовті плями від поту, можна скористатися пастою з однакових частин харчової соди, лимонного соку і води, щоб видалити бруд природним шляхом.

Для цього пасту потрібно нанести на забруднену ділянку, залишити на 30 хвилин, а після цього випрати одяг, як зазвичай.

Використати перекис водню

Безпечний для більшості тканин, які можна прати, перекис водню є м'якою формою кисневого відбілювача.

Для цього методу можна використовувати звичайний 3% розчин, додавши одну склянку рідини в дозатор відбілювача пральної машини.

Оскільки перекис водню швидко руйнується, слід переконатися, що він свіжий - він повинен шипіти, коли його наливають у чашку.

Застосувати засіб для зняття фарби

Використовувані художниками по текстилю, засоби для видалення кольору не містять хлору, але зазвичай містять гідросульфіт натрію для видалення барвника з тканин.

Тож такий засіб також може освітлити тьмяні речі з білої тканини.

Використати сухий мийний засіб для посудомийної машини

Більшість порошкових засобів для посудомийних машин містять компоненти, які можуть відбілити тканини білого кольору.

Для того, щоб скористатися цим способом, радять додати чверть або половину склянки порошку в 4,5 гарячої води і переконатися, що порошок повністю розчинився.

Потім потрібно вкинути тьмяні білі речі в суміш і залишити їх замочуватися щонайменше на 30 хвилин, перш ніж прати у звичайному режимі.

Розвісити одяг під сонячними променями

Сонячні ультрафіолетові промені можуть спричинити вицвітання кольорового одягу, але вони також освітлюють білу білизну.

До того ж ультрафіолетові промені не тільки відбілюють тканину, але й вбивають багато видів мікробів і допомагають дезінфікувати тканини.

Використати лимонну кислоту

Порошок лимонної кислоти працює як лимонний сік для природного відбілювання тканин. Він використовує той самий механізм дії, а також його легше тримати під рукою, оскільки він не псується так швидко, як лимонний сік.

Щоб відбілити одяг, додайте три столові ложки лимонної кислоти в таз або відро з 4,5 л гарячої води. Одяг необхідно замочити щонайменше на чотири години (краще на ніч), а потім випрати, як зазвичай.