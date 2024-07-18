Лимонним соком, оцтом і на сонці: 8 способів відбілити білу тканину без відбілювача

Якщо улюблена біла сорочка або постільна білизна стали сірими, зазвичай їм можна повернути попередній вигляд, використавши відбілювач. Проте досягти білосніжної чистоти можна й іншими способами, використовуючи їх разом з якісним пральним порошком.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Для такого способу відбілювання радять додати одну склянку дистильованого білого оцту в відро з 4,5 л гарячої води. Одяг з білої тканини слід занурити в суміш і залишити на ніч, а потім випрати, як зазвичай.
Додавання однієї склянки білого оцту в цикл полоскання при пранні білого одягу також може допомогти усунути залишки мийного засобу, які роблять одяг тьмяним.
Лимонна кислота, що міститься в лимонах, може відбілювати тканини і добре підходить для відбілювання бавовняних і поліефірних волокон.
Для цього методу потрібно змішати пів склянки лимонного соку (приблизно з чотирьох лимонів) з 4,5 л гарячої води.
Вкиньте білу білизну в воду з лимонним соком і залиште її замочуватися щонайменше на одну годину, а потім виперіть, як зазвичай.
Щоб відбілити одяг харчовою содою рекомендують розчинити одну склянку харчової соди в 4,5 л окропу, а потім вкинути в відро з сумішшю тьмяний білий одяг. Речі потрібно замочувати щонайменше годину - або ніч.
Якщо на сорочці під пахвами з'явилися жовті плями від поту, можна скористатися пастою з однакових частин харчової соди, лимонного соку і води, щоб видалити бруд природним шляхом.
Для цього пасту потрібно нанести на забруднену ділянку, залишити на 30 хвилин, а після цього випрати одяг, як зазвичай.
Безпечний для більшості тканин, які можна прати, перекис водню є м'якою формою кисневого відбілювача.
Для цього методу можна використовувати звичайний 3% розчин, додавши одну склянку рідини в дозатор відбілювача пральної машини.
Оскільки перекис водню швидко руйнується, слід переконатися, що він свіжий - він повинен шипіти, коли його наливають у чашку.
Використовувані художниками по текстилю, засоби для видалення кольору не містять хлору, але зазвичай містять гідросульфіт натрію для видалення барвника з тканин.
Тож такий засіб також може освітлити тьмяні речі з білої тканини.
Більшість порошкових засобів для посудомийних машин містять компоненти, які можуть відбілити тканини білого кольору.
Для того, щоб скористатися цим способом, радять додати чверть або половину склянки порошку в 4,5 гарячої води і переконатися, що порошок повністю розчинився.
Потім потрібно вкинути тьмяні білі речі в суміш і залишити їх замочуватися щонайменше на 30 хвилин, перш ніж прати у звичайному режимі.
Сонячні ультрафіолетові промені можуть спричинити вицвітання кольорового одягу, але вони також освітлюють білу білизну.
До того ж ультрафіолетові промені не тільки відбілюють тканину, але й вбивають багато видів мікробів і допомагають дезінфікувати тканини.
Порошок лимонної кислоти працює як лимонний сік для природного відбілювання тканин. Він використовує той самий механізм дії, а також його легше тримати під рукою, оскільки він не псується так швидко, як лимонний сік.
Щоб відбілити одяг, додайте три столові ложки лимонної кислоти в таз або відро з 4,5 л гарячої води. Одяг необхідно замочити щонайменше на чотири години (краще на ніч), а потім випрати, як зазвичай.
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