Лиман, крепость и Северский Донец: куда поехать на длинные выходные из Киева

Если есть желание сбежать из столицы куда-нибудь, где нет людей, уставших от карантина, то не стоит ждать отпуска. Хватит трех дней, чтобы отдохнуть от шумного Киева. В этом материале мы подготовили несколько альтернативных маршрутов по интересным местам разных регионов Украины, которые стоит увидеть.

Хмельницкая область

Начать свое путешествие в Хмельницкой области стоит со знаменитого Каменец-Подольского. Это уникальный небольшой городок, который захватывает своей красотой и историческим прошлым. Главной его визитной карточкой является крепость. Здание входит в состав историко-архитектурного заповедника "Каменец". Некогда крепость была оборонительным пунктом Речи Посполитой. В комплексе насчитывается двенадцать башен. А еще есть замковый мост, с которого можно наблюдать уникальную здешнюю природу.

Фото: golos.com.ua

Отдельно стоит выделить время на прогулку по Старому городу, чтобы увидеть Ратушу и другую местную архитектуру. В Каменце-Подольском есть красивые храмы, монастыри, костелы и соборы.

Самым красивым местом здесь считается Смотрицкий каньон. Он простирается вокруг города.



Фото: uk.wikipedia.org

В середине него узким ручьем протекает река Смотрич, а на каменных склонах растут цветы и травы. Явление, на самом деле, невероятно красивое. Это стоит увидеть собственными глазами.

Как добраться?

Из столицы в Каменец-Подольский можно добраться только автобусом, поскольку поезд не курсирует из-за карантина. Дорога обойдется примерно в 300 гривен.

Следующей остановкой в Хмельницкой области будет затопленное село Бакота. Его называют украинской Атлантидой. Это место с невероятными пейзажами. Оно находится в 40 километрах от Каменца. Еду и воду стоит купить заранее в городе, поскольку здесь не совсем развита инфраструктура для туристов.

Фото: igormelika.com

50 лет назад местные жители Бакоты покинули свои дома. Людей выселили, а село затопили, чтобы построить водохранилище для мощной гидроэлектростанции. Сейчас это территория Национального природного парка "Подольские Товтры". В Бакоте очень привлекательный микроклимат, его сравнивают с ялтинским. Скалы защищают эту землю от холодных ветров.

Кроме самого карьера, стоит еще посетить руины Бакотского Свято-Михайловского скального монастыря. Там можно найти остатки келий, захоронений монахов и фруктовые сады.

Фото: igormelika.com

Рядом расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на Днестр и скалу Курник. Чуть ниже протекает три источника, из которых можно набрать чистой воды.

Как добраться?

В Каменце-Подольском можно заказать экскурсионный трансфер. Есть еще вариант ехать маршруткой с Каменца до Старой Ушицы. Это около часа. Далее - 2-3 километра пешком по пересеченной и скалистой дороге. Чтобы облегчить этот путь, можно арендовать в городе велосипед, что придаст путешествию изюминку.

Одесская область

Поездка к морю - это всегда удачная идея. И если вы боитесь во время карантина отдыхать на людных пляжах, советуем отдать предпочтение палаточные. Таким местом может быть Куяльницкий лиман.

Фото: omore.city

Он расположен в 20-ти минутах езды от Одессы. От Черноморского бассейна отделен песчаной косой шириной более километра. Рядом с водоемом располагается самая низкая точка Украины - 5 метров ниже уровня моря. Лиман используют для добычи соли и рыбной ловли. А главное сокровище этой местности - целебная грязь. Она богата на сероводород и аммиак. Вода здесь в целом теплее, чем в Черном море вблизи. Здесь повышенный уровень соли, поэтому после купания в лимане на теле выступает соль, которую надо смыть пресной водой. Тем, кто отдыхает в палатках, придется пойти на территорию санатория, что рядом. Там есть душ, и можно бесплатно набрать воду из бювета.

Отдых на Куяльницком лимане Одесской области запомнится еще больше, если пройтись вокруг него. Здесь сохранились уникальные участки ковыльной степи с редкими растениями. Можно понаблюдать за разнообразным миром пернатых. За километр от санатория есть места, где можно пообедать, на случай, если вам не захочется готовить что-то на огне.

Как добраться?

Из Киева до Одессы сейчас ходят поезда. Плацкартный билет стоит примерно 250 гривен. Уже до самого Куяльницкого лимана можно добраться автобусами, которые отходят от железнодорожного вокзала Одессы. Проехать надо всего 13 километров.

Следующую остановку на Одесщине предлагаем сделать в Вилково. Это небольшой городок на юге области называют украинской Венецией. Живописный населенный пункт расположен прямо в дельте Дуная. Старая часть города расположена на воде. Там повсюду проходят каналы, по которым перемещаются преимущественно на местных "гондолах" и моторных лодках.

Фото: kpi.ua

Каналы, которые называют ериками, в Вилкове всего 1-2 метра шириной, и они занимают почти половину территории города. Туристам обычно предлагают путешествие до так называемого "нулевого километра", в одно из устьев, где Дунай впадает в Черное море.

Основными занятиями местных жителей является рыбная ловля, выращивание ранней клубники, груш, яблок, и винограда местного сорта "новак", кстати, из него здесь делают довольно вкусное вино.

Как добраться?

Дорога от Одессы до Вилково займет примерно 3,5 часа. Стоимость проезда на маршрутке составит около 200 гривен.

Харьковская область

Альтернативным отдыхом предлагаем Харьковскую область. Восток Украины конечно менее туристический, однако здесь есть немало непопулярных, но очень красивых мест. Одним из таких является Казачья гора. Это высокий обрыв высотой 60 метров, которая находится на юг от села Коропово и возвышается над Северским Донцом. С нее открываются великолепные виды на окрестности.

Фото: ukraine-is.com

По дороге к самой высокой точке над рекой установлено 8 лавочек. Также в парке есть большой деревянный смотровая площадка, с которой видно всю здешнюю красоту. Гора прозвана Казачьей, потому что рядом располагался казацкий Николаевский монастырь, руины которого сохранились и до сегодня. Когда императрица Екатерина II ликвидировала Запорожскую сечь, был уничтожен и монастырь, в котором скрывалось много беглых казаков. Сейчас на горе установлен памятный крест.

Сама гора находится на территории Национального природного парка "Гомольшанские леса", площадью почти 15 тысяч гектаров. В его состав входит Северский Донец, река Гомольша, многочисленные озера, вековые дубы, рощи, сосновые боры и цветущие поляны. В Гомільшанських лесах около 1000 видов растений, некоторые из них занесены в "Красную книгу".

Сюда стоит приехать не на один день. Насладиться здешней красотой наверное лучше проживая в палатке, подальше от людей. Однако, для тех, кто предпочитает цивилизованном отдыха, недалеко от Казачьей горы есть различные базы отдыха, где можно арендовать жилье.

Как добраться?

Казачья гора находится в селе Коропово Змиевского района. До Харькова едем поездом или автобусом, оттуда до Змиева - автобусом или электричкой. Из самого райцентра добраться до села Коропово будет сложнее. От райцентра надо ехать на автобусе до какого-нибудь ближайшего села, и дальше идти пешком, поскольку прямого транспорта нет. Альтернатива - поймать попутную машину.

Ранее мы писали о том, куда отправиться, если на выходные, вы остались в Киеве.

Также сообщалось, что для украинцев открывают границы некоторые страны и рассказывали, куда можно будет полететь в отпуск без ограничений.