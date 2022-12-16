Лілія Цвіт поділилась оригінальним рецептом різдвяного штолена

Штолен - традиційна німецька випічка, яку готують за три тижні до Різдва. За цей час здоба настоюється й наповнюється ароматом сухофруктів та спецій. Останніми роками ця випічка стала популярної і в Україні.
Рецептом різдвяного штолена поділилась галицька господиня і блогерка Лілія Цвіт.
Різдвяний штолен від Лілії Цвіт
"Цю ідею штолена з начинку я побачила у самому Дрездені. Одразу захотіла відтворити. Вийшло дійсно дуже смачно. Начинка пом’якшує штолен, робить його насиченішим і ще смачнішим. Обов’язково пробуйте. Створюйте собі і своїм близьким різдвяний настрій, незважаючи ні на що", - пише кулінарка.
За рецептом виходить три штолени по 600-700 г.
Інгредієнти:
Для наповнення
курага - 100 г
родзинки - 200 г
журавлина - 100 г
коньяк - 200 мл
цедра з 1 грейпфрута
суміш спецій - 3 ч.л
борошно - 30 г
горіхи (за бажанням) - 100 г
Для опари:
молоко - 150 мл
цукор - 1 ст.л
дріжджі пресовані - 15 г (сухих - 5 г)
борошно - 80 г
Тісто:
яйця - 1 шт.
цукор - 80 г
ван.цукор - 1 п.16 г
сіль - 0,5 ч.л.
кефір - 100 г
масло 83% - 150 г
борошно - 370 г
Начинка:
фруктове пюре проварене - 400 г
манна крупа - 40 г
Додатково:
Масло - 100 г
Цукрова пудра - 200 г
Як приготувати:
Засипте сухофрукти у банку й залийте окропом, аби промити їх. Злийте воду і додайте натерту цедру грейпфрута.
Налийте у банку коньяк, його можна замінити ромом, або будь-яким іншим міцним напоєм. Закрийте банку і збовтайте вміст. Залиште банку у холодильнику на добу, а краще - на 5 діб.
У велику миску влийте тепле молоко й всипте 1 ст. ложку цукру, перемішайте. Тоді додайте дріжджі, 100 грамів борошна й замісіть рідке тісто як на млинці. Опару залиште у теплому місці на 40 хвилин.
Для здоби розтопіть масло, додайте яйця, вершки, цукор і трішки солі. Усе перемішайте до однорідності.
До опари додайте здобу. По трохи всипайте борошно і вимішуйте тісто протягом 10 хвилин. Тоді залиште на 40 хвилин у теплі.
Злегка подрібніть горіхи і додайте до тіста. Тоді всипте настояні сухофрукти. Вимішайте усе й залиште тісто у теплі на 1 годину.
Розділіть тісто на три частини й кожну розкачайте у формі прямокутника завтовшки 2 см. Сформуйте штолен із кожного шматка. Залиште на 20 хвилин, а тоді випікайте за температури 160 градусів протягом години.
Поки випічка ще гаряча змастіть топленим маслом і посипте цукровою пудрою.