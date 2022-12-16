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Лилия Цвит поделилась оригинальным рецептом рождественского штолена

Как приготовить рождественский штолен (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Штолен - традиционная немецкая выпечка, которую готовят за три недели до Рождества. За это время сдоба настаивается и наполняется ароматом сухофруктов и специй. В последние годы эта выпечка стала популярной и в Украине.

Рецептом рождественского штолена поделилась галицкая хозяйка и блоггер Лилия Цвит.

Рождественский штолен от Лилии Цвит

"Эту идею штолена с начинкой я увидела в самом Дрездене. Сразу захотела воспроизвести. Получилось действительно очень вкусно. Начинка смягчает штолен, делает его насыщеннее и еще вкуснее. Обязательно пробуйте. Создавайте себе и своим близким рождественское настроение, несмотря ни на что. что", - пишет кулинарка.

По рецепту выходит три штолена по 600-700 г.

Ингредиенты:

Для наполнения

  • курага - 100 г
  • изюм - 200 г
  • клюква - 100 г
  • коньяк - 200 мл
  • цедра из 1 грейпфрута
  • смесь специй - 3 ч.л
  • мука - 30 г
  • орехи (по желанию) - 100 г

Для опары:

  • молоко - 150 мл
  • сахар - 1 ст.л
  • дрожжи прессованные - 15 г (сухих - 5 г)
  • мука - 80 г

Тесто:

  • яйца - 1 шт.
  • сахар - 80 г
  • ван.сахар - 1 п.16 г
  • соль - 0,5 ч.л.
  • кефир - 100 г
  • сливочное масло 83% - 150 г
  • мука - 370 г

Начинка:

  • фруктовое пюре проваренное - 400 г
  • манная крупа - 40 г

Дополнительно:

  • Масло - 100 г
  • Сахарная пудра - 200 г

Как приготовить:

  1. Засыпьте сухофрукты в банку и залейте кипятком, чтобы промыть их. Слейте воду и добавьте натертую цедру грейпфрута.
  2. Добавьте щепотку молотого мускатного ореха, имбиря, корицы и измельченные зерна кардамона.
  3. Налейте в банку коньяк, его можно заменить ромом или любым другим крепким напитком. Закройте банку и взболтайте содержимое. Оставьте банку в холодильнике в сутки, а лучше - на 5 суток.
  4. В большую миску влейте теплое молоко и всыпьте 1 ст. ложку сахара, перемешайте. Тогда добавьте дрожжи, 100 г муки и замесите жидкое тесто как на блине. Опару оставьте в теплом месте на 40 минут.
  5. Для сдобы растопите масло, добавьте яйца, сливки, сахар и немного соли. Все перемешайте до однородности.
  6. К опаре добавьте сдобу. По чуть-чуть всыпайте муку и вымешивайте тесто в течение 10 минут. Затем оставьте на 40 минут в тепле.
  7. Слегка измельчите орехи и добавьте к тесту. Тогда всыпьте настоянные сухофрукты. Вымешайте все и оставьте тесто в тепле на 1 час.
  8. Разделите тесто на три части и каждую раскатайте в форме прямоугольника толщиной 2 см. Сформируйте штолен из каждого куска. Оставьте на 20 минут, а затем выпекайте при температуре 160 градусов в течение часа.
  9. Пока выпечка еще горячая смажьте топленым маслом и посыпьте сахарной пудрой.

Недавно мы делились 5 советами диетолога, как сделать выпечку более полезной.

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