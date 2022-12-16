Лилия Цвит поделилась оригинальным рецептом рождественского штолена

Рождественский штолен от Лилии Цвит

"Эту идею штолена с начинкой я увидела в самом Дрездене. Сразу захотела воспроизвести. Получилось действительно очень вкусно. Начинка смягчает штолен, делает его насыщеннее и еще вкуснее. Обязательно пробуйте. Создавайте себе и своим близким рождественское настроение, несмотря ни на что. что", - пишет кулинарка.

По рецепту выходит три штолена по 600-700 г.

Ингредиенты:

Для наполнения

курага - 100 г

изюм - 200 г

клюква - 100 г

коньяк - 200 мл

цедра из 1 грейпфрута

смесь специй - 3 ч.л

мука - 30 г

орехи (по желанию) - 100 г

Для опары:

молоко - 150 мл

сахар - 1 ст.л

дрожжи прессованные - 15 г (сухих - 5 г)

мука - 80 г

Тесто:

яйца - 1 шт.

сахар - 80 г

ван.сахар - 1 п.16 г

соль - 0,5 ч.л.

кефир - 100 г

сливочное масло 83% - 150 г

мука - 370 г

Начинка:

фруктовое пюре проваренное - 400 г

манная крупа - 40 г

Дополнительно:

Масло - 100 г

Сахарная пудра - 200 г

Как приготовить: