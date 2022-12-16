Лилия Цвит поделилась оригинальным рецептом рождественского штолена

Штолен - традиционная немецкая выпечка, которую готовят за три недели до Рождества. За это время сдоба настаивается и наполняется ароматом сухофруктов и специй. В последние годы эта выпечка стала популярной и в Украине.
Рецептом рождественского штолена поделилась галицкая хозяйка и блоггер Лилия Цвит.
Рождественский штолен от Лилии Цвит
"Эту идею штолена с начинкой я увидела в самом Дрездене. Сразу захотела воспроизвести. Получилось действительно очень вкусно. Начинка смягчает штолен, делает его насыщеннее и еще вкуснее. Обязательно пробуйте. Создавайте себе и своим близким рождественское настроение, несмотря ни на что. что", - пишет кулинарка.
По рецепту выходит три штолена по 600-700 г.
Ингредиенты:
Для наполнения
курага - 100 г
изюм - 200 г
клюква - 100 г
коньяк - 200 мл
цедра из 1 грейпфрута
смесь специй - 3 ч.л
мука - 30 г
орехи (по желанию) - 100 г
Для опары:
молоко - 150 мл
сахар - 1 ст.л
дрожжи прессованные - 15 г (сухих - 5 г)
мука - 80 г
Тесто:
яйца - 1 шт.
сахар - 80 г
ван.сахар - 1 п.16 г
соль - 0,5 ч.л.
кефир - 100 г
сливочное масло 83% - 150 г
мука - 370 г
Начинка:
фруктовое пюре проваренное - 400 г
манная крупа - 40 г
Дополнительно:
Масло - 100 г
Сахарная пудра - 200 г
Как приготовить:
Засыпьте сухофрукты в банку и залейте кипятком, чтобы промыть их. Слейте воду и добавьте натертую цедру грейпфрута.
Налейте в банку коньяк, его можно заменить ромом или любым другим крепким напитком. Закройте банку и взболтайте содержимое. Оставьте банку в холодильнике в сутки, а лучше - на 5 суток.
В большую миску влейте теплое молоко и всыпьте 1 ст. ложку сахара, перемешайте. Тогда добавьте дрожжи, 100 г муки и замесите жидкое тесто как на блине. Опару оставьте в теплом месте на 40 минут.
Для сдобы растопите масло, добавьте яйца, сливки, сахар и немного соли. Все перемешайте до однородности.
К опаре добавьте сдобу. По чуть-чуть всыпайте муку и вымешивайте тесто в течение 10 минут. Затем оставьте на 40 минут в тепле.
Слегка измельчите орехи и добавьте к тесту. Тогда всыпьте настоянные сухофрукты. Вымешайте все и оставьте тесто в тепле на 1 час.
Разделите тесто на три части и каждую раскатайте в форме прямоугольника толщиной 2 см. Сформируйте штолен из каждого куска. Оставьте на 20 минут, а затем выпекайте при температуре 160 градусов в течение часа.
Пока выпечка еще горячая смажьте топленым маслом и посыпьте сахарной пудрой.