Лілія Ребрик у шкіряній сукні влаштувала чуттєву фотосесію з чоловіком біля ялинки

Так, на опублікованих Лілією фото вона позує разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким.

Пара ніжно обіймалася, демонструючи свої щирі почуття. Ребрик одягла елегантну шкіряну сукню перламутрового відтінку.

Її образ вдало доповнили стримані прикраси, легкий макіяж і природно розпущене волосся.

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча зазначила, що цього року матір драконів успішно виконала свою місію й тепер налаштовується на роль змії.

Варто нагадати, що 2024-й був роком Зеленого Дерев'яного Дракона, а наступний, 2025-й, стане роком Зеленої Дерев'яної Змії.

"Ну що, матір драконів гарно впоралася цього року зі своєю роллю. І вже придивляється до образу змії. Все гарне за 2024 залишу в серці, все погане - в памʼяті, все світле - понесу далі", - написала акторка та запропонувала фоловерам поділитися своїми мріями під дописом.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакція юзерів

Судячи з коментарів, цього року в українців мрія одна на всіх - перемога та щасливе життя в Україні.