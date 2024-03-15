Лілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечі

Телеведуча народила третю дитину

"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна.Будь щасливою, донечко", - написала Ребрик.

До свого посту Лілія прикріпила перше фото із малесенькою ручкою дитини. Дівчинка народилася із вагою 3 500 кг та зростом 52 см.

Підписники телеведучої вітають її та чоловіка із поповненням у сім'ї.

Ребрик поділилась радісною новиною (фото: Instagram/Liliia Rebrik)

Лілія вже 12 років у щасливому шлюбі

Лілія із танцюристом Андрієм Диким у грудні 2023 року відсвяткували 12-ту річницю шлюбу. У пари вже є 11-річна Діана та 5-річна Поліна.

Раніше телеведуча ділилась із підписниками тим, що її донька мріяла про братика, а ось сама Лілія не приховувала, що їй без різниці, хто буде, але хотіла б, щоб це був хлопчик.

Також телезірка розповідала, що планує поєднувати роботу з материнством і не кидатиме свою кар'єру після народження третьої доньки.

У Лілії Ребрик та Андрія Дикого тепер троє доньок (фото: Instagram/Liliia Rebrik)