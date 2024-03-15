UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечі

Лілія Ребрик народила третю дитину (фото: Instagram/Liliia Rebrik)
Автор: Василина Копитко

15 березня акторка і телеведуча Лілія Ребрик народила дівчинку, яку назвала Аделіна. Для неї та її чоловіка Андрія Дикого це вже третя донька.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ведучої в Instagram.

Телеведуча народила третю дитину

"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна.Будь щасливою, донечко", - написала Ребрик.

До свого посту Лілія прикріпила перше фото із малесенькою ручкою дитини. Дівчинка народилася із вагою 3 500 кг та зростом 52 см.

Підписники телеведучої вітають її та чоловіка із поповненням у сім'ї.

Ребрик поділилась радісною новиною (фото: Instagram/Liliia Rebrik)

Лілія вже 12 років у щасливому шлюбі

Лілія із танцюристом Андрієм Диким у грудні 2023 року відсвяткували 12-ту річницю шлюбу. У пари вже є 11-річна Діана та 5-річна Поліна.

Раніше телеведуча ділилась із підписниками тим, що її донька мріяла про братика, а ось сама Лілія не приховувала, що їй без різниці, хто буде, але хотіла б, щоб це був хлопчик.

Також телезірка розповідала, що планує поєднувати роботу з материнством і не кидатиме свою кар'єру після народження третьої доньки. 

У Лілії Ребрик та Андрія Дикого тепер троє доньок (фото: Instagram/Liliia Rebrik)

Читайте РБК-Україна в Google News
Лілія РебрикведучаДитина