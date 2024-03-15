Лілія Ребрик народила третю дитину: перше щемливе фото малечі

15 березня акторка і телеведуча Лілія Ребрик народила дівчинку, яку назвала Аделіна. Для неї та її чоловіка Андрія Дикого це вже третя донька.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ведучої в Instagram.
"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна.Будь щасливою, донечко", - написала Ребрик.
До свого посту Лілія прикріпила перше фото із малесенькою ручкою дитини. Дівчинка народилася із вагою 3 500 кг та зростом 52 см.
Підписники телеведучої вітають її та чоловіка із поповненням у сім'ї.
Лілія із танцюристом Андрієм Диким у грудні 2023 року відсвяткували 12-ту річницю шлюбу. У пари вже є 11-річна Діана та 5-річна Поліна.
Раніше телеведуча ділилась із підписниками тим, що її донька мріяла про братика, а ось сама Лілія не приховувала, що їй без різниці, хто буде, але хотіла б, щоб це був хлопчик.
Також телезірка розповідала, що планує поєднувати роботу з материнством і не кидатиме свою кар'єру після народження третьої доньки.
Раніше ми писали про те, що Ребрик на останніх місяцях вагітності влаштувала ефектну фотосесію.
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