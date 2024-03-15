Лилия Ребрик родила третьего ребенка: первое щемящее фото малыша

15 марта актриса и телеведущая Лилия Ребрик родила девочку, которую назвала Аделина. Для нее и ее мужа Андрея Дикого это уже третья дочь.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ведущей в Instagram.
"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька", - написала Ребрик.
К своему посту Лилия прикрепила первое фото с крошечной ручкой ребенка. Девочка родилась с весом 3500 кг и ростом 52 см.
Подписчики телеведущей поздравляют ее с пополнением в семье.
Лилия с танцором Андреем Диким в декабре 2023 года отпраздновали 12-ю годовщину брака. У пары уже есть 11-летняя Диана и 5-летняя Полина.
Раньше телеведущая делилась с подписчиками тем, что ее дочь мечтала о братике, а вот сама Лилия не скрывала, что ей без разницы, кто будет, но хотела бы, чтобы это был мальчик.
Также телезвезда рассказывала, что планирует совмещать работу с материнством и не будет бросать свою карьеру после рождения третьей дочери.
Раньше мы писали о том, что Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию.
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