Лікування новонароджених в Україні: за які медичні послуги батьки не повинні платити

В Україні немовлята, які народилися передчасно або з важкими патологіями, мають можливість отримати безоплатну медичну допомогу. Варто знати, які послуги для дітей безкоштовні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я України.
Немовлята, народжені передчасно, потребують спеціалізованої медичної допомоги. Така допомога називається неонатальною. Вона є безоплатною для пацієнта, адже її покриває Програма медичних гарантій.
Пакет має назву "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках". Договір із НСЗУ за цим пакетом мають понад 90 закладів.
Експерти кажуть, якщо немовля народилося передчасно, то в пологовому будинку повинні або перевести дитину в спеціальне відділення, або викликати виїзну неонатальну бригаду з перинатального центру.
Що входить у перелік послуг для передчасно народжених немовлят:
Що отримують батьки чи опікуни маленьких пацієнтів:
Українки можуть розраховувати на безоплатні пологи у лікарнях, які мають договір із НСЗУ на пакет "Медична допомога при пологах". Така медична допомога покривається Програмою медичних гарантій.
НСЗУ сплачує понад 15 тис. грн за пологи, а за комплексні послуги для матері й немовляти - майже 20 тисяч.
Для породіллі безоплатними в межах пакету є такі послуги:
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