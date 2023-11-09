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Лікування новонароджених в Україні: за які медичні послуги батьки не повинні платити

Які допомога безкоштовна для передчасно народжених немовлят (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні немовлята, які народилися передчасно або з важкими патологіями, мають можливість отримати безоплатну медичну допомогу. Варто знати, які послуги для дітей безкоштовні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я України.

Що варто знати

Немовлята, народжені передчасно, потребують спеціалізованої медичної допомоги. Така допомога називається неонатальною. Вона є безоплатною для пацієнта, адже її покриває Програма медичних гарантій.

Пакет має назву "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках". Договір із НСЗУ за цим пакетом мають понад 90 закладів. 

Експерти кажуть, якщо немовля народилося передчасно, то в пологовому будинку повинні або перевести дитину в спеціальне відділення, або викликати виїзну неонатальну бригаду з перинатального центру.

Що входить у перелік послуг для передчасно народжених немовлят:

  • інтенсивна терапія
  • необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
  • скринінг на рідкісні захворювання
  • забезпечення дихальної підтримки
  • парентеральне харчування.
  • офтальмологічний та аудіологічний скринінги
  • ліки з Нацпереліку та які постачаються МОЗ і за рахунок інших програм
  • лікарський і медсестринський догляд 24/7

Що отримують батьки чи опікуни маленьких пацієнтів:

  • психологічний супровід
  • навчання по догляду за дитиною та її розвитком. Також про запобігання можливих ускладнень та дотримання рекомендацій на всіх етапах допомоги
  • навчання, як користуватися спеціальним обладнанням для дитини та засоби альтернативної комунікації в природному середовищі
  • можливість обрати медичний заклад для реабілітації дитини

Як допомога при пологах безкоштовна

Українки можуть розраховувати на безоплатні пологи у лікарнях, які мають договір із НСЗУ на пакет "Медична допомога при пологах". Така медична допомога покривається Програмою медичних гарантій.

НСЗУ сплачує понад 15 тис. грн за пологи, а за комплексні послуги для матері й немовляти - майже 20 тисяч.

Для породіллі безоплатними в межах пакету є такі послуги:

  • медична допомога із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів
  • ведення ускладнених пологів із застосуванням акушерських інтервенцій
  • ургентний або плановий кесарів розтин
  • зниження відчуття болю у жінки
  • лабораторні дослідження 24/7, інструментальні дослідження (УЗД, КТГ, ЕКГ)
  • інтенсивна терапія
  • надання психологічної підтримки
  • харчування жінок в умовах стаціонару 

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