Лечение новорожденных в Украине: за какие медицинские услуги родители не должны платить

В Украине младенцы, родившиеся преждевременно или с тяжелыми патологиями, имеют возможность получить бесплатную медицинскую помощь. Следует знать, какие услуги для детей бесплатны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Telegram Национальной службы здоровья Украины.
Младенцы, рожденные преждевременно, нуждаются в специализированной медицинской помощи. Такая помощь называется неонатальной. Она бесплатна для пациента, ведь ее покрывает Программа медицинских гарантий.
Пакет называется "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях". Договор с НСЗУ по этому пакету имеют более 90 заведений.
Эксперты говорят, если младенец родился преждевременно, то в роддоме должны либо перевести ребенка в специальное отделение, либо вызвать выездную неонатальную бригаду из перинатального центра.
Что входит в перечень услуг для преждевременно рожденных младенцев:
Что получают родители или опекуны маленьких пациентов:
Украинки могут рассчитывать на бесплатные роды в больницах, имеющих договор с НСЗУ на пакет "Медицинская помощь при родах". Такая помощь покрывается Программой медицинских гарантий.
НСЗУ платит более 15 тыс. грн за роды, а за комплексные услуги для матери и младенца - почти 20 тысяч.
Для роженицы бесплатными в пределах пакета есть следующие услуги:
Раньше мы сообщали о 3 случаях, когда нужно немедленно вести ребенка к логопеду.
Также мы писали, какие льготы могут получать дети военных в Украине.