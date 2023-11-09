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Лечение новорожденных в Украине: за какие медицинские услуги родители не должны платить

Какая помощь бесплатна для раннерожденных младенцев (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине младенцы, родившиеся преждевременно или с тяжелыми патологиями, имеют возможность получить бесплатную медицинскую помощь. Следует знать, какие услуги для детей бесплатны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Telegram Национальной службы здоровья Украины.

Что следует знать

Младенцы, рожденные преждевременно, нуждаются в специализированной медицинской помощи. Такая помощь называется неонатальной. Она бесплатна для пациента, ведь ее покрывает Программа медицинских гарантий.

Пакет называется "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях". Договор с НСЗУ по этому пакету имеют более 90 заведений.

Эксперты говорят, если младенец родился преждевременно, то в роддоме должны либо перевести ребенка в специальное отделение, либо вызвать выездную неонатальную бригаду из перинатального центра.

Что входит в перечень услуг для преждевременно рожденных младенцев:

  • интенсивная терапия
  • необходимые лабораторные и инструментальные исследования
  • скрининг на редкие заболевания
  • обеспечение дыхательной поддержки
  • парентеральное питание
  • офтальмологический и аудиологический скрининги
  • лекарства из Нацперечня и поставляемые Минздравом и за счет других программ
  • врачебный и медсестринский уход 24/7

Что получают родители или опекуны маленьких пациентов:

  • психологическое сопровождение
  • обучение по уходу за ребенком и его развитием. Также о предотвращении возможных осложнений и соблюдении рекомендаций на всех этапах помощи
  • обучение, как пользоваться специальным оборудованием для ребенка и средствами альтернативной коммуникации в природной среде
  • возможность выбрать медицинское учреждение для реабилитации ребенка

Как помощь при родах бесплатная

Украинки могут рассчитывать на бесплатные роды в больницах, имеющих договор с НСЗУ на пакет "Медицинская помощь при родах". Такая помощь покрывается Программой медицинских гарантий.

НСЗУ платит более 15 тыс. грн за роды, а за комплексные услуги для матери и младенца - почти 20 тысяч.

Для роженицы бесплатными в пределах пакета есть следующие услуги:

  • медицинская помощь с обеспечением условий для проведения партнерских родов
  • ведение осложненных родов с применением акушерских интервенций
  • ургентное или плановое кесарево сечение
  • снижение ощущения боли у женщины
  • лабораторные исследования 24/7, инструментальные исследования (УЗИ, КТГ, ЭКГ)
  • интенсивная терапия
  • оказание психологической поддержки
  • питание женщин в условиях стационара

Раньше мы сообщали о 3 случаях, когда нужно немедленно вести ребенка к логопеду.

Также мы писали, какие льготы могут получать дети военных в Украине.

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