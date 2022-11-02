Лікує дитячі душі, понівечені війною: у МВС показали свого помічника песика Рема (відео)

Такса Рем, хоч і не є службовим собакою, бере участь у рятувальних операціях українських поліцейських та разом із правоохоронцями виїжджає на евакуаційні місії. А головне завдання чотирилапого талісмана "копів" - допомагати дітям, які постраждали від російської військової агресії.

Про милого та хороброго песика розповіли у прес-службі міністерства внутрішніх справ України.

Рема самого врятували поліцейські, коли той був ще цуценям - таску виявили на місці ворожого обстрілу, і забрали з собою в безпечне місце, давши вірній тварині турботу та догляд, нову домівку.

Тепер собака виріс і вже сам допомагає рятувати життя.

Такса Рем у своєму спорядженні відпочиває між робочими виїздами (фото: скріншот з відео)

"У Рема важлива місія - він допомагає пережити біль людям, а особливо дітям, які постраждали внаслідок російської агресії. Безумовна, безхитрісна любов тварини лікує душі, понівечені росіянами", - розповіли в поліції.

Діти люблять грати з "поліцейською" таксою Ремом (фото: скріншот з відео)

Разом зі своїм господарем пес також уже встиг пройти "хрещення вогнем", коли під час однієї з операцій правоохоронців біля них влучив снаряд "Урагану" окупантів.

Для поліцейських песик став вірним другом та талісманом.

"Невеличкий, але такий хоробрий, він надихає нас, не дає забути просту істину: аби врятувати життя, не потрібно якихось особливих вмінь - тільки щире бажання", - кажуть правоохоронці про Рема.

Відео: поліцейські показали свого чотирилапого друга і талісмана - таксу на прізвисько Рем

Таксі змайстрували особливу "форму", амуніцію доповнює поліцейський жетон та нашивка "Донбас. Нескорені". Рем, як видно на відео, дуже цінує увагу своїх старших колег правоохоронців, але особливо любить грати з дітьми, яких врятували з небезпечних "гарячих" точок.

Серед них і 8-річний Богдан, якого евакуювали з палаючого Бахмута. Хлопчик втратив батьків і став сиротою - його тато і мама, яка була на 7 місяці вагітності, загинули через ворожий снаряд.

Дізнавшись, що батьків не стало, дитина схопила велосипед і помчала в той небезпечний район міста, який зазнає ворожих регулярних артилерійських обстрілів... для порятунку хлопчика поліцейські провели спеціальний евакуаційний рейд.

8-річний Богданчик разом із таксою Ремом (фото: dn.npu.gov.ua)

Такса Рем стала для Богдана новим другом, і допомагає дитині вгамувати душевний біль.

Відео: осиротілого через російські обстріли хлопчика з Бахмута евакуювали в безпечне місце