Лікарня ЗСУ у Львові почала покращувати умови для військових: продовження скандальної історії

Військовий Мирослав Откович нещодавно опублікував у своїх соціальних мережах фото жахливих умов лікування та обслуговування поранених бійців ЗСУ. Дописи викликали хвилю обурення та реакцію Офісу Омбудсмана.
Чи почалися в лікарні для військових якісь зміни, Мирослав Откович розповів на своїй сторінці у Facebook.
"Ми таки пробили "стіну" адміністративного опору. У поліклініці для військових у Львові почалися зміни. Тепер є нові виклики - забезпечити безперебійну допомогу на постійній основі. Права воїнів ЗСУ мають бути надійно захищені", - повідомив боєць.
Процесом оновлення лікарні зайнялися волонтери, і вже є перші результати.
Зокрема, на всіх поверхах встановили кулери з питною водою, у коридорах чергують волонтери з тонометрами, запрацював безкоштовний ксерокс, ремонтують освітлення у фоє та холах, а також знову функціонує ліфт.
Крім того, до лікарні запросили психологів, які працюватимуть там для підтримки морального стану військових.
А ще відремонтували саме ту вбиральню, яка шокувала спільноту. Наступний крок - запровадження цифрового документообігу.
Вбиральня в лікарні для військових до ремонту та після нього (фото: facebook.com/Otkovych)
Попри те, що процес досить швидко зрушив з місця, волонтери потребують допомоги з закупівлями.
На цей момент необхідно придбати:
Як долучитися до допомоги
Якщо ви зі Львова або маєте змогу передати туди допомогу, приносьте речі зі списку за адресою Площа Ринок, 9.
Допомогти фінансами можна за посиланням.
Нагадаємо, що нещодавно військовий Мирослав Откович детально розповів про умови обслуговування в медцентрі для ЗСУ. Тоді чоловік показав жахливу антисанітарію, повну відсутність пристосування до потреб пацієнтів і довжелезні черги.
Раніше ми розповідали, які правила безпеки військових допоможуть врятуватися під час обстрілів.
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