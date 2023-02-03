Лікарня ЗСУ у Львові почала покращувати умови для військових: продовження скандальної історії

Продовження скандальної історії

"Ми таки пробили "стіну" адміністративного опору. У поліклініці для військових у Львові почалися зміни. Тепер є нові виклики - забезпечити безперебійну допомогу на постійній основі. Права воїнів ЗСУ мають бути надійно захищені", - повідомив боєць.

Процесом оновлення лікарні зайнялися волонтери, і вже є перші результати.

Зокрема, на всіх поверхах встановили кулери з питною водою, у коридорах чергують волонтери з тонометрами, запрацював безкоштовний ксерокс, ремонтують освітлення у фоє та холах, а також знову функціонує ліфт.

Крім того, до лікарні запросили психологів, які працюватимуть там для підтримки морального стану військових.

А ще відремонтували саме ту вбиральню, яка шокувала спільноту. Наступний крок - запровадження цифрового документообігу.

Вбиральня в лікарні для військових до ремонту та після нього (фото: facebook.com/Otkovych)

Лікарня потребує допомоги

Попри те, що процес досить швидко зрушив з місця, волонтери потребують допомоги з закупівлями.

На цей момент необхідно придбати:

офісний папір

туалетний папір

рідке мило

Led лампи

паперові стакани

акумуляторні лампи

тонометри

електричні градусники

пульсометри

Як долучитися до допомоги

Якщо ви зі Львова або маєте змогу передати туди допомогу, приносьте речі зі списку за адресою Площа Ринок, 9.

Допомогти фінансами можна за посиланням.

Нагадаємо, що нещодавно військовий Мирослав Откович детально розповів про умови обслуговування в медцентрі для ЗСУ. Тоді чоловік показав жахливу антисанітарію, повну відсутність пристосування до потреб пацієнтів і довжелезні черги.